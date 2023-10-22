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Динамо - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Топ-матч в чемпионате Украины. "Динамо" с чемпионскими амбициями примет действующего вице-чемпиона страны "Днепр-1".

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Матч 11-го тура УПЛ состоится 22-го октября в 17:00. Смотреть можно в YouTube и 2+2.

Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур

22 октября 2023. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

“Динамо” Киев 17:00 “Днепр-1”

Телетрансляция – 2+2, ютуб-канал “Динамо” Киев

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Трансляцыя матчу Динамо - Дніпро-1
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