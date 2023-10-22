Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Олександр Приходько
Топ-матч в чемпионате Украины. "Динамо" с чемпионскими амбициями примет действующего вице-чемпиона страны "Днепр-1".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 11-го тура УПЛ состоится 22-го октября в 17:00. Смотреть можно в YouTube и 2+2.
Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур
22 октября 2023. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”
“Динамо” Киев 17:00 “Днепр-1”
Телетрансляция – 2+2, ютуб-канал “Динамо” Киев
Трансляцыя матчу Динамо - Дніпро-1Смотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гарри Невилл: Мудрик шагнул в правильном направлении
- Винисиуса снова оскорбили из-за цвета его кожи. Игрок выступил с обращением
- Силы обороны ликвидировали за сутки около тысячи россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- Кривбасс сохраняет лидерство, Шахтер преследует. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн