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Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0

Премьер-лига
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Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" ехал в Одессу с какими-то надеждами на общий успех. Закарпатцам нужно побеждать и набирать очки. Это единственная команда в УПЛ, которая еще не выигрывала. Но одного желания против классного соперника мало. А "Черноморец" – это, безусловно, классный оппонент. Вот и вышел разгром. Избиение.

Как это было – своими глазами видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он и делится с читателями своими фотоработами.

Фотогалерея

Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 1Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 2Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 3Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 4Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 5Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 6Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 7Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 8Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 9Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 10Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 1Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 2Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 3Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 4Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 5Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 6Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 7Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 8Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 9Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 10Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 1Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 2Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 3Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 4Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 5Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 6Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 7Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 8Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 1Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 2Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 3Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 4Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 5Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 6Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 7Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 8Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 9Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 10Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 1Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 2Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 3Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 4Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 5Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 6Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 7Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 8Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 9Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 10Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 11Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 1Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 2Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 3Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 4Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 5Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 6Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 7Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 8Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 9Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 10Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 11Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 12Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0 - фото 13
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В статье: Черноморец (Одесса) фото
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