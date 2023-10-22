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Практически на классе. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – Минай 3:0
Борьбы не получилось
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Минай" ехал в Одессу с какими-то надеждами на общий успех. Закарпатцам нужно побеждать и набирать очки. Это единственная команда в УПЛ, которая еще не выигрывала. Но одного желания против классного соперника мало. А "Черноморец" – это, безусловно, классный оппонент. Вот и вышел разгром. Избиение.
Как это было – своими глазами видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он и делится с читателями своими фотоработами.
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