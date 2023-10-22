УПЛ. Верес — Рух 2:5. Первая лига стучится в дверь

Одиннадцатый тур УПЛ в целом удается на удивление урожайным и гости из Львова готовы были присоединиться к этому флешмобу. Тем более, что такого соперника, как "Верес", сам Бог послал.

И дебют поединка прошел при полной инициативе гостей. Конечно, были моменты от Гайдучика и Шевченко, однако эти футболисты имели большие проблемы с реализацией. Более того, 95-й номер ровенчан вообще попал в офсайд. Также "Рух" заработал право на первый стандарт, но Климчук не смог как следует обвести стенку. Однако это сделал Теслюк, который лишь со второй попытки в игровом моменте смог переиграть Евгения Паста. Интересно, что нападающего окружали сразу пять игроков "Вереса", поэтому как они не смогли расправиться с соперником в опасной для них позиции — никто не знает.

Первый гол от гостей, к большому сожалению, никак не повлиял на мотивацию подопечных Сергея Лавриненко. Защита "волков" просто не существовала, а игроки "Руха" делали, что хотели. Так еще ровенчане и умудрялись зарабатывать ненужные "горчичники", пытаясь сделать хоть что-то. И за это Климчук наказал не только защитников, но и Паста. Второй гол полностью на совести голкипера и центрбека Курка, который, видимо, решил не бороться на втором этаже. А в конце первого тайма Рунич мог ставить жирную точку, но дал "первому номеру" хозяев исправиться за собственную ошибку.

Во втором тайме "волки" должны были исправлять собственные ошибки и добавлять больше конструктива к собственным действиям. И первые 20 минут "Верес" действительно держался достойно — особенно стоит отметить усилия Паста против Василия Рунича, который так и не смог расписаться в воротах своего визави и ушел с поля. Но это было все: дебютный гол за львовян забил Евгений Пастух, которому Виталий Пономарев уже не впервые в этом сезоне доверяет место в основе.

Конструктив от ровенчан появился лишь на 69-й минуте, когда Владислав Шарай пробил в касание после прострела с правого фланга, а Ледвий спас команду. Так или иначе, свой гол престижа хозяева поля таки смогли забить. Это сделал Яго, который откликнулся на сброс от Марусича. Правда, этот гол почти не порадовал Сергея Лавриненко: в следующие шесть минут тот же Пастух и Квасница увеличили преимущество в счете до четырех мячей. И на фоне такого резкого прорыва на голы отличился Балан, забивший второй и последний гол хозяев в этом матче.

"Верес" и "Рух" оформили семь мячей на двоих — это самый большой результат в одиннадцатом туре и этом сезоне УПЛ в целом. К тому же, гости впервые забивают пять голов за один поединок. Львовский клуб поднялся в зону еврокубков и останется там минимум на неделю, а турнирный путь ровенчан (по крайней мере до весны) уже можно считать завершенным. Первая лига все громче стучится в дверь...

УПЛ. Одиннадцатый тур.

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Верес" — "Рух" 2:5

Голы: Яго 82, Балан 89 — Теслюк 13, Климчук 33, Пастух 66, 85, Квасниця 88

"Верес": Паст — Шевченко, Курко, Кучеренко, Балан — Кучеров, Клец (Яго 62) — Владислав Шарай (Шестаков 82), Станислав Шарай (Кухарук 62), Свитюха (Ковалюк 46) — Гайдучик (Марусич 62)

"Рух": Ледвий — Роман (Лях 73), Дидык, Слюбик, Сыч — Пидгурский (Таллес 46) — Пастух, Сапуга — Рунич (Соломон 73), Климчук (Плюман 73), Теслюк (Квасница 58)

Предупреждения: Балан 21, Кучеров 32, Гайдучик 59, Кухарук 90+3