Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я буду продолжать тренировать столько, сколько смогу". Мирча Луческу дал комментарии перед матчем с Днепр-1
Мирча Луческу дал комментарии о ситуации в Динамо Киеве и о здоровье
fcdynamo.com
Тренер "Динамо" (Киев) Мирча Луческу прокомментировал свое состояние здоровья и тренерство для GSP.
На вопрос о самых больших футбольных проблемах, Луческу ответил, что киевское "Динамо" покинуло 11 опытных игроков, и на их замену не были приобретены такие же опытные футболисты. Половина состава "Динамо" - это ребята из клубной академии. Луческу не считает это проблемой, хотя у этих молодых футболистов нет должного опыта.
На вопрос о возрасте и здоровье, Луческу ответил так:
Да, у меня есть такое обстоятельство, как возраст, но я не хотел ни у кого оставлять сомнений. После более чем 40-летней карьеры тренера, можно ли было сдаться? Если я здесь, на своем посту, значит, я все еще могу сопротивляться. А как долго это будет продолжаться? Я буду продолжать тренировать столько, сколько смогу.
Напомним, сегодня в 17:00 "Динамо" (Киев) встретиться с "Днепром-1".
Популярное сейчас
- Экс-динамовец оформил хет-трик в чемпионате Кипра. Он - лидер бомбардирской гонки
- Наши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу
- Верес — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.10.2023
- "Три минуты, кто не будет бегать - я меняю сразу", - Срна выступил с мотивационной речью перед игроками Шахтера
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО