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"Я буду продолжать тренировать столько, сколько смогу". Мирча Луческу дал комментарии перед матчем с Днепр-1

Премьер-лига
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Мирча Луческу дал комментарии о ситуации в Динамо Киеве и о здоровье

"Я буду продолжать тренировать столько, сколько смогу". Мирча Луческу дал комментарии перед матчем с Днепр-1

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Динамо" (Киев) Мирча Луческу прокомментировал свое состояние здоровья и тренерство для GSP.

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На вопрос о самых больших футбольных проблемах, Луческу ответил, что киевское "Динамо" покинуло 11 опытных игроков, и на их замену не были приобретены такие же опытные футболисты. Половина состава "Динамо" - это ребята из клубной академии. Луческу не считает это проблемой, хотя у этих молодых футболистов нет должного опыта.

На вопрос о возрасте и здоровье, Луческу ответил так:

Да, у меня есть такое обстоятельство, как возраст, но я не хотел ни у кого оставлять сомнений. После более чем 40-летней карьеры тренера, можно ли было сдаться? Если я здесь, на своем посту, значит, я все еще могу сопротивляться. А как долго это будет продолжаться? Я буду продолжать тренировать столько, сколько смогу.

Напомним, сегодня в 17:00 "Динамо" (Киев) встретиться с "Днепром-1".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
GSP

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Комментарии (1)
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aleks68
22.10.2023 в 15:40
всё мало?неужели не набил карманы под завязку?решил умереть на посту
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