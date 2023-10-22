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Рух установил собственный исторический рекорд благодаря разгромной победе над Вересом

Премьер-лига
(1 голосов)

Также сразу два футболиста идут в лидерах бомбардирской гонки

Рух установил собственный исторический рекорд благодаря разгромной победе над Вересом

Фото: ФК Верес

Новина українською

"Рух" благодаря разгромной победе над "Вересом" со счетом 5:2 вернулсь в тройку лидеров чемпионата. Однако, это не все положительные моменты для львовян.

"Руховцы" впервые в своей истории выступлений в УПЛ забили за один матч пять голов. До этого рекордом было четыре взятия ворот – в ворота "Днепра-1" в декабре 2020-го (4:1).

Отметим, что текущий сезон УПЛ стал для львовян четвертым подряд в высшем дивизионе.

Кроме этого сразу два игрока "Руха" идут в первой пятерке лучших бомбардиров УПЛ. В активе Юрия Климчука пять голов и два ассиста, а у Ильи Квасницы – четыре взятия ворот и одна результативная передача.

Следующий матч львовяне проведут 28 октября против "Александрии".

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Dieppe (Rouen )
22.10.2023 в 15:47
А Рух не дебютант Премʼери? Чи назва була друга?
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