Рух установил собственный исторический рекорд благодаря разгромной победе над Вересом

"Рух" благодаря разгромной победе над "Вересом" со счетом 5:2 вернулсь в тройку лидеров чемпионата. Однако, это не все положительные моменты для львовян.

"Руховцы" впервые в своей истории выступлений в УПЛ забили за один матч пять голов. До этого рекордом было четыре взятия ворот – в ворота "Днепра-1" в декабре 2020-го (4:1).

Отметим, что текущий сезон УПЛ стал для львовян четвертым подряд в высшем дивизионе.

Кроме этого сразу два игрока "Руха" идут в первой пятерке лучших бомбардиров УПЛ. В активе Юрия Климчука пять голов и два ассиста, а у Ильи Квасницы – четыре взятия ворот и одна результативная передача.

Следующий матч львовяне проведут 28 октября против "Александрии".