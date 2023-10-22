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Шепелев и Волошин сыграют в старте в матче против Днепра-1
Впервые в этом сезоне Владимир выйдет в основе
Фото: fcdynamo.com
В матче 11 тура чемпионата Украины "Динамо" сыграет против "Днепра-1". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Андриевский, Буяльский (К), Волошин, Ванат
"Днепр-1": Волынец – Сарапий, Кравец, Сваток (К), Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк, Филиппов
Отметим, что Владимир Шепелев впервые в этом сезоне выйдет в стартовом составе "Динамо". Назар Волошин в третий раз сыграет с первых минут.
Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию поединка.
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