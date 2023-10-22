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Шепелев и Волошин сыграют в старте в матче против Днепра-1

Премьер-лига
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Впервые в этом сезоне Владимир выйдет в основе

Шепелев и Волошин сыграют в старте в матче против Днепра-1

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

В матче 11 тура чемпионата Украины "Динамо" сыграет против "Днепра-1". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Андриевский, Буяльский (К), Волошин, Ванат

"Днепр-1": Волынец – Сарапий, Кравец, Сваток (К), Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк, Филиппов

Отметим, что Владимир Шепелев впервые в этом сезоне выйдет в стартовом составе "Динамо". Назар Волошин в третий раз сыграет с первых минут.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию поединка.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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