Виталий Пономарев: Результат положительный, ведь Рух победил с крупным счетом. Впрочем, есть претензии к концентрации игроков

Наставник "Руха" прокомментировал уверенную победу своей команды над "Вересом" со счетом 5:2.

- Результат положительный, ведь "Рух" победил с крупным счетом. Мы настраивались на очень серьезную игру и хорошо, что удалось забить столько голов. Впрочем есть претензии к концентрации игроков - надо играть до конца, какой бы счет не был.

В команде играют молодые футболисты, которые сейчас получают опыт в матчах УПЛ, поэтому эту проблему еще нужно решать. Не хочу никого из футболистов выделять - ни с хорошей, ни с плохой стороны. В футбол играет команда, поэтому все игроки ответственны за результат. Относительно пропущенных голов, то это исключительно недостаток концентрации.

Пидгурский более трех месяцев пропустил из-за травмы и сегодня впервые в сезоне вышел в основе первой команды. Мы постепенно подпускаем его к стартовому составу, ведь сейчас Денис еще не готов на 100%. Впрочем он качественный футболист на которого команда очень рассчитывает.

Пастух провел хороший матч, но трудно сказать, что это лучшая его игра, потому что он качественно сыграл с "Шахтером" и в других матчах чемпионата. Что касается остальной команды, то у нас будет разбор этого матча и мы обсудим все игровые моменты поединка.

Сейчас есть много разговоров о еврокубках и результатах "Руха". Но я еще раз повторяю: наша задача - создать боеспособную команду, которая со временем сможет бороться за самые высокие места в чемпионате.

На поле выходят молодые игроки, поэтому нельзя на них давить и требовать результат. Однако команда должна в каждой игре бороться за победу и максимально выкладываться на поле.