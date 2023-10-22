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УПЛ. Динамо Киев - Днепр-1 0:1. Комплименты Максимову

Премьер-лига
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(1 голосов)

Второе подряд поражение киевлян

УПЛ. Динамо Киев - Днепр-1 0:1. Комплименты Максимову

Фото: Пресслужба СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

“Днепр-1” побеждает в четвертом туре подряд, и снова не пропускает. Команда Юрия Максимова уже обошла “Динамо” в турнирной таблице благодаря своей серии. А Киев проигрывает уже во втором туре подряд. Без Андрея Ярмоленко перспективы “Динамо” в ближайших турах выглядят мрачными.

Если “Динамо” и должно было наконец провести безголевой матч в УПЛ, то против команды с лучшей защитой в лиге. Киевлянам очень тяжело давались моменты. “Днепр-1” играл организованно и дисциплинированно без мяча, но и у команды Мирчи Луческу были очень заметные проблемы с креативом. Правда, чего еще можно было ожидать, когда на позиции вингера играет футболист профиля Шепелева

“Днепр-1” быстро забил гол, что явно вписывалось в планы гостей. Вертикальный пас Пихаленка на фланге принял Филиппов, и форвард “Днепра-1” наверное был удивлен пассивностью защитников “Динамо”, не спешивших отобрать у него мяча. Филиппов сориентировался, и выдал точную передачу на Гуцуляка. Это была очередная демонстрация низкого класса центрбеков “Динамо”.

Команда Мирчи Луческу практически не создала ни одного момента в первой половине игры. Был только странный эпизод с отмененным голом Сироты. Копиевский увидел игру рукой в исполнении Шепелева, и когда Сирота добивал мяч в ворота, игроки “Днепра-1” уже выключились из эпизода после свистка арбитра. Однако повтор показал, что мяч не коснулся руки Шепелева. Арбитра спас тот факт, что Бражко был близко к воротам, и отмену гола можно было списать на пассивный офсайд.

После перерыва “Динамо” добавило. Все же физическая форма у киевлян неплохая, а “Днепр-1” немного подсел. Был удар Буяльского рядом со штангой, и промах Волошина. Гости ответили шансом Филиппова.

Луческу в середине тайма провел тройную замену, впервые с августа появился на поле Шапаренко, но его хорошие передачи часто оставались без адресата. Помимо дальнего удара Бражко, острых голевых моментов у “Динамо” не было.

1:0 – “Днепр-1” начинает свой марафон из четырех гостевых матчей победой. Условное преимущество “Динамо” тает на глазах.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур тур. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

“Динамо” Киев – “Днепр-1” 0:1

Гол: Гуцуляк 13

“Динамо”: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак 46) – Бражко, Андриевский (Шапаренко 65) – Волошин (Кабаев 65), Буяльский, Шепелев (Бенито 65) – Ванат (Царенко 82)

“Днепр-1”: Волынец – Кравец (Каплиенко 77), Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Пихаленок, Гуцуляк (Танчик 61) – Филиппов (Андре 66)

Предупреждения: Шепелев 51, Бенито 67, Дубинчак 70 – Рубчинский 21, Сарапий 31, Гуцуляк 40, Каплиенко 90+4

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В статье: Мирча Луческу Юрий Максимов Динамо (Киев) УПЛ СК Днепр-1
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Комментарии (22)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.10.2023 в 19:42
Це не Динамо , а хабадоциганське лайно ! Уркіса на нари, цигана на кобилу і в тансільванію !
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0
0
Jovan Markoski
22.10.2023 в 19:34
Про какое там чемпионство пи..дели дыркофаны?? 5-6 место - это ваш максимум!!
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+2
-1
Kondor (Веселе)
22.10.2023 в 19:29
А что? И пенальти в ворота Днепра не было? И красную никому не показали? Как так?
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+2
-3
Скачков Леонід (Рівне)
22.10.2023 в 19:26
Вибачте мене,але це не футбол!Що у виконанні Дніпра (яким повезло більше),що у виконанні Динамо (яким повезло менше).Я згадую Динамо Лобановського і Дніпро Кучеревського.Це небо і земля!Нам нічого не світить в єврокубках з такою нікчемною грою і з такими виконавцями.
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+2
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.10.2023 в 19:43
100%
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0
0
balamyt (Boston)
22.10.2023 в 19:20
Поздравляю Днепр1 и Юру Максимова с. Важной победой..Так держать..Ещё би нападающегг толкового и все било би в порядке..Защищался и бороться за мячи умеем...Главное появляется уверенность в свои силы.
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+2
-2
Serhio79 (Kyiv)
22.10.2023 в 19:13
Немає нападаючого, немає дальніх ударів. Важко забити, намагаючись завести м'яса у штрафний майданчик.Без Ярмоленко зовсім креативу нема
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+4
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.10.2023 в 19:13
Ще після останньої перемоги Динамо писав, що не потрібно рахувати втрачені, треба вигравати! А тут ВЕЛИЧЕЗНА проблема! Виявляється, що гравців хоч і непогані на рівень УПЛ, а от можливостю якось організувати групу футболістів у футбольну команду то і НЕМА! Так показники команд схожі, утім гості змогли реалізувати один зі своїх моментів, а ДК НІТ! Видно, що у братків су... грошей ще менше, а менеджмент ще гірше. Чи винен МЛ Вочевидь маючи до цього достатньо кваліфікованих футболістів він НЕ може СКОЛОТИТИ команду з посередніх!
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0
-2
наварін (Київ)
22.10.2023 в 19:18
Невже в Динамо більш посередні гравці ніж у Дніпра, Кривбаса, Чорноморця ?
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0
0
avatar
genpet (Николаев)
22.10.2023 в 19:44
Згоден, що кваліфікований тренер може зробити команду, поставити її гру, з того контингента, який є під рукою. Луческу здувся, він не в змозі щось зробити у такому поважному віці. На вихід, бо буде гірше
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
22.10.2023 в 19:11
Интересно девки пляшут. Тут один форумный кадр вещал что в этом сезоне в гонке за золото будет Динамо и дальше где-то там все остальные. Похоже, что эти "все остальные" потихоньку дают динамовцам люлей
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+6
-1
aleks68
22.10.2023 в 19:20
київський харківянин
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0
0
наварін (Київ)
22.10.2023 в 19:06
Вітаю вболівальників Дніпра з перемогою.Ну а динамівці нехай тренуються.
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+2
0
aleks68
22.10.2023 в 19:05
приплыли потенциальные "лидеры".было +6 теперь сравнялись по потерянным.и это только начало.цыган продолжай так и дальше
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0
0
avatar
Kalyna (Montreal)
22.10.2023 в 19:05
Блін, Динамо ! Як Шапаренко пожвавив і загострив гру ! Жаль, що, напевне, поки більше зіграти не міг. Він нам дуже потрібен на Італію - особливо, враховуючи гидотну заяву від чеферина. Лажали з ударами Ванат, Буяльський, Тимчик ... Шепелев - ні про що.
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0
0
Pianist (Київ)
22.10.2023 в 19:04
Расформируйтесь, ур»оды…
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+2
-1
avatar
mr.Smith
22.10.2023 в 19:03
Дніпро забило скільки потрібно для перемоги і зберегло результат.Динамо на полі не помітив
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+2
-2
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
22.10.2023 в 19:13
Запам'ятайте, воно — це гімно і те вчителько, яке у вас викладало українську мову, а Дніпро він, чоловічого роду. Дніпро забив і зберіг.
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+2
0
Моуринью (Днепропетровск)
22.10.2023 в 19:02
Я смотрел, как играет Довбик. Это село мне неинтересно.
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+2
-3
avatar
CrabStuntRiding (Киев)
22.10.2023 в 19:01
позорники контрацептиви
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+3
-1
Kondor (Веселе)
22.10.2023 в 19:44
Як же палко ви любите Динамо!
Ответить
0
0
shat1970 (киев)
22.10.2023 в 19:00
команда педрил
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+5
-1

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