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УПЛ. Динамо Киев - Днепр-1 0:1. Комплименты Максимову
Второе подряд поражение киевлян
Фото: Пресслужба СК Дніпро-1/Автор - невідомий
“Днепр-1” побеждает в четвертом туре подряд, и снова не пропускает. Команда Юрия Максимова уже обошла “Динамо” в турнирной таблице благодаря своей серии. А Киев проигрывает уже во втором туре подряд. Без Андрея Ярмоленко перспективы “Динамо” в ближайших турах выглядят мрачными.
Если “Динамо” и должно было наконец провести безголевой матч в УПЛ, то против команды с лучшей защитой в лиге. Киевлянам очень тяжело давались моменты. “Днепр-1” играл организованно и дисциплинированно без мяча, но и у команды Мирчи Луческу были очень заметные проблемы с креативом. Правда, чего еще можно было ожидать, когда на позиции вингера играет футболист профиля Шепелева
“Днепр-1” быстро забил гол, что явно вписывалось в планы гостей. Вертикальный пас Пихаленка на фланге принял Филиппов, и форвард “Днепра-1” наверное был удивлен пассивностью защитников “Динамо”, не спешивших отобрать у него мяча. Филиппов сориентировался, и выдал точную передачу на Гуцуляка. Это была очередная демонстрация низкого класса центрбеков “Динамо”.
Команда Мирчи Луческу практически не создала ни одного момента в первой половине игры. Был только странный эпизод с отмененным голом Сироты. Копиевский увидел игру рукой в исполнении Шепелева, и когда Сирота добивал мяч в ворота, игроки “Днепра-1” уже выключились из эпизода после свистка арбитра. Однако повтор показал, что мяч не коснулся руки Шепелева. Арбитра спас тот факт, что Бражко был близко к воротам, и отмену гола можно было списать на пассивный офсайд.
После перерыва “Динамо” добавило. Все же физическая форма у киевлян неплохая, а “Днепр-1” немного подсел. Был удар Буяльского рядом со штангой, и промах Волошина. Гости ответили шансом Филиппова.
Луческу в середине тайма провел тройную замену, впервые с августа появился на поле Шапаренко, но его хорошие передачи часто оставались без адресата. Помимо дальнего удара Бражко, острых голевых моментов у “Динамо” не было.
1:0 – “Днепр-1” начинает свой марафон из четырех гостевых матчей победой. Условное преимущество “Динамо” тает на глазах.
Украинская Премьер-лига, 11-й тур тур. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”
“Динамо” Киев – “Днепр-1” 0:1
Гол: Гуцуляк 13
“Динамо”: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак 46) – Бражко, Андриевский (Шапаренко 65) – Волошин (Кабаев 65), Буяльский, Шепелев (Бенито 65) – Ванат (Царенко 82)
“Днепр-1”: Волынец – Кравец (Каплиенко 77), Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Пихаленок, Гуцуляк (Танчик 61) – Филиппов (Андре 66)
Предупреждения: Шепелев 51, Бенито 67, Дубинчак 70 – Рубчинский 21, Сарапий 31, Гуцуляк 40, Каплиенко 90+4
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