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На тринадцатой минуте Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо
Забил Гуцуляк
Фото: СК Дніпро-1
В матче 11-го тура чемпионата Украины "Динамо" играет против "Днепра-1"
На тринадцатой минуте матча "Динамо" - "Днепр-1" счет открыли гости, забитым мячом отличился Гуцуляк.
Передачу через половину поля выполнил Александр Пихаленок, Филиппов поборолся и создал момент для Алексея Гуцуляка, который и реализовал свой шанс. Сейчас счет 1:0 в пользу "Днепра-1".
Напомним, матч начался в 17.00. UA-Футбол ведет для вас прямую текстовую трансляцию поединка.
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