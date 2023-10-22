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На тринадцатой минуте Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо

Премьер-лига
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Забил Гуцуляк

На тринадцатой минуте Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

​​​​​​В матче 11-го тура чемпионата Украины "Динамо" играет против "Днепра-1"

На тринадцатой минуте матча "Динамо" - "Днепр-1" счет открыли гости, забитым мячом отличился Гуцуляк.

Передачу через половину поля выполнил Александр Пихаленок, Филиппов поборолся и создал момент для Алексея Гуцуляка, который и реализовал свой шанс. Сейчас счет 1:0 в пользу "Днепра-1".

Напомним, матч начался в 17.00. UA-Футбол ведет для вас прямую текстовую трансляцию поединка.

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