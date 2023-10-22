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Виктор Скрипник: Играли две команды, и обе хотели выиграть. Впрочем одна команда забивала, а мы не смогли этого сделать
Скрипник проанализировал поражение своей команды
dynamo.kiev.ua
В матче 11-го тура УПЛ "Ворскла" сыграла с "Полесьем". Гости победили со счетом 3:0. Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник проанализировал поражение своей команды от "Полесья".
"Хочу поблагодарить ребят. Они бились. Играли две команды, и обе хотели выиграть. Впрочем одна команда забивала, а мы не смогли этого сделать, хотя неплохие возможности были.
Остается только перевернуть эту страницу и готовиться дальше. Ошибки, которые мы допустили, привели к пропущенным голам.
Эпизод решил многое. До пенальти вообще ничего не было, потом пенальти, и мы должны были показывать реакцию. Это мы и делали.
Да, у "Полесья" крепкие быстрые ребята, но у нас так же были хорошие моменты, чтобы забить гол. К сожалению, мы ими не воспользовались".
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