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Виктор Скрипник: Играли две команды, и обе хотели выиграть. Впрочем одна команда забивала, а мы не смогли этого сделать

Премьер-лига
(1 голосов)

Скрипник проанализировал поражение своей команды

Виктор Скрипник: Играли две команды, и обе хотели выиграть. Впрочем одна команда забивала, а мы не смогли этого сделать

dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
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В матче 11-го тура УПЛ "Ворскла" сыграла с "Полесьем". Гости победили со счетом 3:0. Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник проанализировал поражение своей команды от "Полесья".


"Хочу поблагодарить ребят. Они бились. Играли две команды, и обе хотели выиграть. Впрочем одна команда забивала, а мы не смогли этого сделать, хотя неплохие возможности были.

Остается только перевернуть эту страницу и готовиться дальше. Ошибки, которые мы допустили, привели к пропущенным голам.

Эпизод решил многое. До пенальти вообще ничего не было, потом пенальти, и мы должны были показывать реакцию. Это мы и делали.

Да, у "Полесья" крепкие быстрые ребята, но у нас так же были хорошие моменты, чтобы забить гол. К сожалению, мы ими не воспользовались".

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В статье: Виктор Скрипник Полесье Ворскла
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Источник:
УПЛ ТБ

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