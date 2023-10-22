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В матче Динамо – Днепр-1 арбитры просматривали ВАР. Перед тем забил Сирота

Премьер-лига
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В итоге был назначен свободный удар в сторону ворот Динамо

В матче Динамо – Днепр-1 арбитры просматривали ВАР. Перед тем забил Сирота

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

В районе тридцатой минуты матча 11-го тура УПЛ "Динамо" - "Днепр-1" мяч оказался в воротах гостей после удара Сироты. Однако до этого прозвучал свисток арбитра Копиевского.

После этого была вовлечена в работу система ВАР. Эпизод рассматривали относительно возможного назначения пенальти, ведь мяч после сумбура в штрафной площади "Днепра-1", похоже, коснулся руки Филиппова. Также был просмотр относительно того, стоит ли засчитывать гол Сироты.

Как итог – был зафиксирован офсайд у одного из игроков атакующей команды ("Динамо"). Следовательно, "Днепр-1" выполнил свободный удар, эпизод заиграли.

По состоянию на сороковую минуту матча – счет 1:0 в пользу "Днепра-1".

Матч начался в 17.00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию поединка.

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На тринадцатой минуте Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо
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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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