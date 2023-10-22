Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче Динамо – Днепр-1 арбитры просматривали ВАР. Перед тем забил Сирота
В итоге был назначен свободный удар в сторону ворот Динамо
Скріншот з трансляції
В районе тридцатой минуты матча 11-го тура УПЛ "Динамо" - "Днепр-1" мяч оказался в воротах гостей после удара Сироты. Однако до этого прозвучал свисток арбитра Копиевского.
После этого была вовлечена в работу система ВАР. Эпизод рассматривали относительно возможного назначения пенальти, ведь мяч после сумбура в штрафной площади "Днепра-1", похоже, коснулся руки Филиппова. Также был просмотр относительно того, стоит ли засчитывать гол Сироты.
Как итог – был зафиксирован офсайд у одного из игроков атакующей команды ("Динамо"). Следовательно, "Днепр-1" выполнил свободный удар, эпизод заиграли.
По состоянию на сороковую минуту матча – счет 1:0 в пользу "Днепра-1".
Матч начался в 17.00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию поединка.
Популярное сейчас
- Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Верес — Рух 2:5. Первая лига стучится в дверь
- Силы обороны ликвидировали за сутки около тысячи россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- СМИ назвали помощников Срны в Шахтере
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО