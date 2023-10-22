Юрий Калитвинцев: В физическом плане ребята молодцы. Над техникой надо много работать

В матче 11-го тура УПЛ "Ворскла" сыграла с "Полесьем". Гости победили со счетом 3:0. Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился своими мыслями относительно победы своей команды над "Ворсклой".

"Победа есть победа. Я увидел с нашей стороны много борьбы. Мы хорошо поработали во время паузы. В физическом плане ребята молодцы. Над техникой надо много работать.

Поле было тяжелым. Скорости мне не понравились. Однако на ноль сыграли в обороне - это хорошо.

Что касается травмы Ариелсона, то ее детали станут известны позже. Врач обо всем расскажет"