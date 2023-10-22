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Юрий Калитвинцев: В физическом плане ребята молодцы. Над техникой надо много работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Калитвинцев прокомментировал победу над Ворсклой

Юрий Калитвинцев: В физическом плане ребята молодцы. Над техникой надо много работать

УПЛ ТБ

UA-Футбол
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В матче 11-го тура УПЛ "Ворскла" сыграла с "Полесьем". Гости победили со счетом 3:0. Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился своими мыслями относительно победы своей команды над "Ворсклой".

"Победа есть победа. Я увидел с нашей стороны много борьбы. Мы хорошо поработали во время паузы. В физическом плане ребята молодцы. Над техникой надо много работать.

Поле было тяжелым. Скорости мне не понравились. Однако на ноль сыграли в обороне - это хорошо.

Что касается травмы Ариелсона, то ее детали станут известны позже. Врач обо всем расскажет"

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье Ворскла
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Источник:
УПЛ ТБ

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