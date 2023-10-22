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Верес - Рух 2:5. Львовяне поднимаются в зону еврокубков. Видео голов и обзор матча
Семь голов в одном матче
upl.ua
"Верес" и "Рух" оформили семь мячей на двоих - это самый большой результат в одиннадцатом туре и этом сезоне УПЛ в целом. К тому же гости впервые забивают пять голов за один поединок. Львовский клуб поднялся в зону еврокубков и останется там минимум на неделю, а турнирный путь ривненчан (по крайней мере до весны) уже можно считать завершенным. Первая лига все громче стучится в дверь
УПЛ. Одиннадцатый тур.
Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Александр Омельченко
"Верес" - "Рух" 2:5
Голы: Яго 82, Балан 89 - Теслюк 13, Климчук 33, Пастух 66, 85, Квасница 88
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