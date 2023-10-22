Филиппов: Обыграли Динамо благодаря самоотдаче, желанию и тому, что у нас квалифицированные футболисты

Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в 11-м туре УПЛ.

- Обыграли киевлян благодаря самоотдаче, желанию и тому, что у нас квалифицированные футболисты. Первый тайм мы провели очень удачно - ничего не дали создать "Динамо".

Во втором тайме немного подсели физически, но хорошо, что победили. Это важная для нас победа. Сейчас будет ряд тяжелых игр, поэтому это очень хорошо для нашего психологического состояния.

Понимали, что нужно выдержать давление "Динамо", особенно во втором тайме. Когда "Динамо" проигрывало, нам нужно было садиться чуть ниже, что мы и делали. Мы были друг за друга. Это заслуженная победа.

- Какие амбиции "Днепра-1"? Лига чемпионов? Просто еврокубки?

- Таких разговоров у нас еще нет. Мы не заглядываем далеко вперед. Идем от игры к игре. Мы на правильном пути.

Юрий Максимов дал команде немного агрессии. Думаю, вы видите это на поле. Мы играем друг за друга, выкладываемся на полную. Он расслабил нас: сказал, что мы хорошие футболисты, просто нужно немного прибавить в агрессии и страховать друг друга. Качество у нас есть, оно перерастет в голы, все будет хорошо.

Адаптация мне не нужна была, потому что хороший коллектив, хорошие футболисты. Все молодцы. Влился безболезненно.

- Забьете 10 голов за сезон?

- Посмотрим, посмотрим. Моя главная цель - помогать команде побеждать. Если мы будем выигрывать 1:0, забивать кто-то другой, а я буду вносить свою лепту, то я буду вдвойне счастливее, - сказал Филиппов