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Максимов: Всегда хотелось победить Динамо - это для меня двойная мотивация
Тренер Днепра-1 доволен своей командой после победы в Киеве
Фото: пресслужба СК Дніпро-1/Автор - невідомий
Главный тренер СК "Днепр-1" Юрий Максимов ответил на вопросы журналистов после
"Почему после перерыва стали играть осторожнее? Для Сарапия эта желтая карточка стала четвертой и следующий матч он будет пропускать. Кроме того, мы заменили Гуцуляка, тем более, что парень, как говорят, уже "наелся". Не хочу сказать, что мы во втором тайме играли на удержание счета, но играли в первую очередь так, чтобы сохранить этот результат. Если выиграли, значит все правильно делали.
Замечания к защитникам? Да какие могут быть замечания, когда мы играем четвертый матч подряд на ноль в защите? Дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось. Мы выиграли и хочу поблагодарить всех ребят за эту победу. Это для нас самое главное на данный момент. Я когда-то играл за "Динамо", и это для меня не чужая команда, и всегда хотелось ее победить – это для меня двойная мотивация.
Готова ли команда к серии тяжелых матчей? Мне сейчас трудно сказать, как команда проведет эту серию в физическом плане, ведь мы не проходили вместе тренировочный сбор. Поэтому я все же не все понимаю, в каком именно сейчас команда состоянии. Но у меня есть помощники, которые подсказывают, как тренировать ребят. Тем ребятам, которые полностью отдаются на поле, я им очень за это все благодарю. Нет ни к кому претензий. Я их всех понимаю, тем более, что кто-то только за сборную играл, но все к этому матчу отнеслись с большой ответственностью. Это самое главное, и повторюсь, что для нас это четвертая игра на ноль, и дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось.
Замена Танчика? Понимаете, команда ведет 1:0 и надо больше играть на защиту. Мы поменяли Гуцуляка, который имел желтую карточку и мог где-то не так подкатиться и получить вторую, и кроме этого матча еще и следующий пропустить. К тому же соперник выпустил активного Дубинчака. который является мотором команды. Надо было его перекрыть, и Танчик с этим справился и очень хорошо сыграл в защите", – сказал Максимов.
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