Луческу о поражении от Днепра-1: Проблема во мне, я не смог построить команду

В воскресенье, 22 октября, в матче 11-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" со счетом 0:1 уступило "Днепру-1" . Наставник киевлян Мирча Луческу попытался сформулировать основные проблемы команды, и рассказал про сложные вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться.

- Почему "Шахтер" и даже "Полесье" вовсю усиливаются легионерами, а в "Динамо" иностранцы, по вашим словам, ехать боятся. Это как-то связано именно с этим клубом?

- Я не принимаю решений по трансферам, я тренирую футболистов.

Какие-то клубы, может, покупают новых футболистов, качественных легионеров, но мы действительно никого не подписали и поэтому играем теми исполнителями, которые сейчас есть в нашем распоряжении.

Что касается самого матча, то тяжело начинать игру с ошибок. У "Днепра-1" - хорошая команда со слаженной игрой и в обороне, и в нападении, которая хорошо подготовилась к матчу против нас.

А мы начали игру с двух ошибок. Но мы доминировали, атаковали, создавали моменты. К сожалению, наши футболисты сегодня не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять этому сопернику.

- Кто виноват в том, что команда не выполнила установку на игру?

- Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, которые были лидерами нашей команды и играли ключевую роль. Сейчас в нашем составе 5-6 молодых футболистов без опыта, им надо учиться.

Проблема во мне: я не смог за такой короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача.

Мы надолго потеряли Шапаренко, а потом еще и Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Наконец, сегодня отбывал дисквалификацию Караваев.

Наши футболисты сегодня не показали тот уровень, который мы хотим видеть от них. Мы создаем новую команду, но главное, что сегодня было допущено слишком много ошибок. Впрочем, я не снимаю с себя ответственности.

В ситуации с пропущенным голом Сирота, Вивчаренко и Бущан не поняли друг друга. Но пропустить - не такая большая проблема. Проблема в том, что мы не смогли забить.

- Почему ваша команда так мало била по воротам? Это заслуга команды соперника?

- Согласен с вами. Бражко очень редко возвращался в оборону, он постоянно находился на 20-25 метров дальше, чем нужно было. В оборону сегодня он вернулся только один раз.

Остальное время он находился далеко от нашей штрафной площади, ошибался под прессингом, создавая тем самым возможности для соперника.

Сегодня у всех наших футболистов не было необходимого уровня концентрации, собранности. Да, мы постоянно играли под прессингом, но главная проблема была в большом количестве технического брака. Поэтому и проиграли.

У нас хороший контроль мяча, хороший пас, но этого недостаточно: надо завершать атаки.