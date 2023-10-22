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14 клубов УПЛ близки к тому, чтобы объединиться в единый телепул - Источник
Два исключения - это Рух и Минай
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
14 клубов УПЛ близки к тому, чтобы объединиться в единый телепул на второй круг, сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
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Готовы к объединению "Динамо" и "Днепр-1". Два исключения - это "Рух" и "Минай".
Во вторник клубы проведут очередное онлайн-совещание, где будет конкретика по этому поводу.
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Источник:ТаТоТаке
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