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14 клубов УПЛ близки к тому, чтобы объединиться в единый телепул - Источник

Премьер-лига
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Два исключения - это Рух и Минай

14 клубов УПЛ близки к тому, чтобы объединиться в единый телепул - Источник

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

14 клубов УПЛ близки к тому, чтобы объединиться в единый телепул на второй круг, сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Готовы к объединению "Динамо" и "Днепр-1". Два исключения - это "Рух" и "Минай".

Во вторник клубы проведут очередное онлайн-совещание, где будет конкретика по этому поводу.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке

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