СМИ: Матч 12-го тура УПЛ между Черноморцем и Шахтером в этом году не состоится

В двенадцатом туре УПЛ по календарю должны сыграть между собой "Черноморец" и "Шахтер". Однако дата этого матча не определена. На официальном сайте лиги, где уже есть календарь, возле матча значится примечание "не определено".

Как сообщают инсайдеры проекта ТаТоТаке, матч будет перенесен на весну по инициативе "Шахтера". Это связано с участием "горняков" в Лиге чемпионов.

Напомним, "Черноморец" после одиннадцати сыгранных матчей идет на пятом месте турнирной таблицы, а "Шахтер" после десяти – на третьем.

Двенадцатый тур УПЛ стартует 28-го октября.