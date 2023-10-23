Современный символ Динамо. День рождения отмечает Андрей Ярмоленко

Сегодня, 23-го октября, свой День рождения празднует один из лидеров "Динамо" Андрей Ярмоленко. Ему исполняется 34 года.

Отметим, что Ярмоленко начал выступать за "Динамо" в 2007-м году, когда ему было восемнадцать лет. С тех пор провел за команду более 230 матчей, забил более ста голов.

С 2017-го по 2023-й годы в карьере Ярмоленко была пауза относительно выступлений в "Динамо" – он играл заграницей.

Ярмоленко также является главным преследователем Андрея Шевченко в списке главных бомбардиров сборной Украины за всю историю. До повторения рекорда (48) ему не хватает двух голов.