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Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
Календарь топ-матчей
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Предыдущая неделя оказалась очень насыщенной на события. Играли сборные Украины, в УПЛ состоялся некий безумный с точки зрения результативности тур, украинцы зажигали в сильнейших чемпионатах Европы (Англии и Испании). Планка установлена очень высоко, но есть надежда, что не недостижимо.
Новая неделя – новые матчи. И здесь, прежде всего, обращаем внимание на Лигу чемпионов, где свой матч против "Барселоны" сыграет "Шахтер". "Заря" на этот раз игровую неделю в Лиге конференций пропускает. Зато посреди недели будет УПЛ, а в конце семидневки – новый полноценный тур украинского чемпионата и новые приключения украинцев за границей. Календарь всех топ-поединков – ниже в подборке.
Понедельник, 23-е октября
В начале недели будут подтягивать хвосты топ-лиги. Для нас потенциально интересные события могут развернуться в Примере, где сыграет "Валенсия" нашего Романа Яремчука. Но ведь может взорваться и в Серии А, где свой матч проведет "Эмполи" Виктора Коваленко. АПЛ порадует матчем одного из лидеров турнирной таблицы "Тоттенхэма".
- "Удинезе" – "Лечче". 19:45. Серия А. MEGOGO
- "Фиорентина" – "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Фулхэм". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Валенсия" – "Кадис". 22:00. Примера. MEGOGО
Вторник, 24-е октября
Шестнадцать команд в этот день пройдут ровно половину пути на групповом раунде Лиги чемпионов. Из очень интересного падает в глаза противостояние "Арсенала" нашего Александра Зинченко и "Севильи", которая на выходных смогла остановить "Реал". "Бенфика" будет принимать на своем поле "Реал Сосьедад" без права на ошибку – иначе будет угроза не выйти из группы. Ну и еще многое другое.
- "Галатасарай" – "Бавария". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Интер" – "Зальцбург". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Бенфика" – "Реал Сосьедад". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Брага" – "Реал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Ланс" – ПСВ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Севилья" – "Арсенал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Унион" – "Наполи". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Среда, 25-е октября
Та же Лига чемпионов, но с украинским акцентом. Свой третий матч группового раунда проведет "Шахтер". Не против кого-нибудь, а против грозной "Барселоны". А на разогреве у этого матча будет одна игра УПЛ. Подтягивают хвосты те, кто не смог сыграть вовремя.
- "Ворскла" – "Днепр-1". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Барселона" – "Шахтер". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Фейеноорд" – "Лацио". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Антверпен" – "Порту". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Ньюкасл" – "Боруссия" (Дортмунд). 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- ПСЖ – "Милан". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Лейпциг" – "Црвена Звезда". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Селтик" – "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Янг Бойз" – "Манчестер Сити". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Четверг, 26-те октября
Четверг – это день Лиги Европы и Лиги конференций. Здесь обычно наше внимание приковано к "Заре", но на этой неделе она ход пропускает. Ее матч с "Маккаби" (Тель-Авив) перенесли на более поздний срок. Так что просто ищем топ-противостояния с участием европейских грандов или середняков. Такие, благо, есть. Есть также матчи, где могут потенциально сыграть украинцы.
- "Марсель" – АЕК (Афины) 19:45 Лига Европы. MEGOGО
- "Олимпиакос" – "Вест Хэм". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Ракув" – "Спортинг". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Спарта" – "Рейнджерс". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- АЗ – "Астон Вилла". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Гент" – "Брейдаблик". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Фенербахче" – "Лудогорец". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Байер" – "Карабах". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Брайтон" – "Аякс". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Тулуза". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Рома" – "Славия". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Шериф" – "Серветт". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Буде-Глимт" – "Бешикташ". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
- "Динамо" (Загреб) – "Виктория". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
Пятница, 27-е октября
В пятницу снова вступают в права топ-чемпионаты. В каждом из них будет по одному матчу и в двух из них могут проявить себя украинцы. Артем Довбик и Виктор Цыганков – в "Жироне", Руслан Малиновский – в "Дженоа". В АПЛ будет просто интересный матч между "Тоттенхэмом" и "Кристалл Пелас".
- "Бохум" – "Майнц". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Дженоа" – "Салернитана". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Кристалл Пеллас" – "Тоттенхэм". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Жирона" – "Сельта". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Клермон" - "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, 28-е октября
День Эль-Класико. Этим все сказано. Исчерпывающая характеристика. Но будет на что посмотреть и в других чемпионах. В частности, игры запланированы в УПЛ. В Англии "Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Брентфорда" Егора Ермолюка, а "Арсенал" Александра Зинченко – против "Шеффилда".
- "Кривбасс" – "Днепр-1". 13:00. УПЛ. YouTube
- "Челси" – "Брентфорд". 14:30. ОПЛ. Setanta Sports
- "Колос" – "Динамо". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Арсенал" – "Шеффилд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Борнмут" – "Бернли". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Барселона" – "Реал". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Рух" - "Александрия". 18:00. УПЛ. YouTube
- "Бенфика" – "Касса Пио". 20:00. Примейра. Спорт 1
Воскресенье, 29-е октября
Здесь свое супер-дерби будет уже в Англии. Манчестерское. В последнее время оно не менее громкое, чем Эль-Класико в Испании. В Испании, кстати, в воскресенье будет испытание для "Валенсии", которая будет играть на поле амбициозного "Атлетика". Два топ-матча состоятся в Серии А: "Интер" против "Ромы", "Наполи" против "Милана". Не забываем об УПЛ, где назревает интересное противостояние между "Зарей" и "Полесьем". А еще – битва аутсайдеров за выживание: "Минай" против "Вереса".
- "Минай" – "Верес". 13:00. УПЛ. YouTube
- ЛНЗ – "Оболонь". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Ворскла" – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Вест Хэм" – "Эвертон". 15:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Ноттингем". 16:00. ОПЛ. ОПЛ. Setanta Sports
- "Заря" – "Полесье". 17:00. УПЛ. УНИАН
- "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". 17:30. ОПЛ. Setanta Sports
- "Интер" – "Рома". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Атлетик" – "Валенсия". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Наполи" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
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