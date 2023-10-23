Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября

Предыдущая неделя оказалась очень насыщенной на события. Играли сборные Украины, в УПЛ состоялся некий безумный с точки зрения результативности тур, украинцы зажигали в сильнейших чемпионатах Европы (Англии и Испании). Планка установлена очень высоко, но есть надежда, что не недостижимо.

Новая неделя – новые матчи. И здесь, прежде всего, обращаем внимание на Лигу чемпионов, где свой матч против "Барселоны" сыграет "Шахтер". "Заря" на этот раз игровую неделю в Лиге конференций пропускает. Зато посреди недели будет УПЛ, а в конце семидневки – новый полноценный тур украинского чемпионата и новые приключения украинцев за границей. Календарь всех топ-поединков – ниже в подборке.

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Понедельник, 23-е октября

В начале недели будут подтягивать хвосты топ-лиги. Для нас потенциально интересные события могут развернуться в Примере, где сыграет "Валенсия" нашего Романа Яремчука. Но ведь может взорваться и в Серии А, где свой матч проведет "Эмполи" Виктора Коваленко. АПЛ порадует матчем одного из лидеров турнирной таблицы "Тоттенхэма".

"Удинезе" – "Лечче". 19:45. Серия А. MEGOGO

"Фиорентина" – "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Тоттенхэм" – "Фулхэм". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Валенсия" – "Кадис". 22:00. Примера. MEGOGО

Вторник, 24-е октября

Шестнадцать команд в этот день пройдут ровно половину пути на групповом раунде Лиги чемпионов. Из очень интересного падает в глаза противостояние "Арсенала" нашего Александра Зинченко и "Севильи", которая на выходных смогла остановить "Реал". "Бенфика" будет принимать на своем поле "Реал Сосьедад" без права на ошибку – иначе будет угроза не выйти из группы. Ну и еще многое другое.

"Галатасарай" – "Бавария". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Интер" – "Зальцбург". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Бенфика" – "Реал Сосьедад". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Брага" – "Реал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Ланс" – ПСВ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Севилья" – "Арсенал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Унион" – "Наполи". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, 25-е октября

Та же Лига чемпионов, но с украинским акцентом. Свой третий матч группового раунда проведет "Шахтер". Не против кого-нибудь, а против грозной "Барселоны". А на разогреве у этого матча будет одна игра УПЛ. Подтягивают хвосты те, кто не смог сыграть вовремя.

"Ворскла" – "Днепр-1". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Барселона" – "Шахтер". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Фейеноорд" – "Лацио". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Антверпен" – "Порту". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Ньюкасл" – "Боруссия" (Дортмунд). 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

ПСЖ – "Милан". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Лейпциг" – "Црвена Звезда". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Селтик" – "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Янг Бойз" – "Манчестер Сити". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, 26-те октября

Четверг – это день Лиги Европы и Лиги конференций. Здесь обычно наше внимание приковано к "Заре", но на этой неделе она ход пропускает. Ее матч с "Маккаби" (Тель-Авив) перенесли на более поздний срок. Так что просто ищем топ-противостояния с участием европейских грандов или середняков. Такие, благо, есть. Есть также матчи, где могут потенциально сыграть украинцы.

"Марсель" – АЕК (Афины) 19:45 Лига Европы. MEGOGО

"Олимпиакос" – "Вест Хэм". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Ракув" – "Спортинг". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Спарта" – "Рейнджерс". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

АЗ – "Астон Вилла". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Гент" – "Брейдаблик". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Фенербахче" – "Лудогорец". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Байер" – "Карабах". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Брайтон" – "Аякс". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Ливерпуль" – "Тулуза". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Рома" – "Славия". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Шериф" – "Серветт". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Буде-Глимт" – "Бешикташ". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Динамо" (Загреб) – "Виктория". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, 27-е октября

В пятницу снова вступают в права топ-чемпионаты. В каждом из них будет по одному матчу и в двух из них могут проявить себя украинцы. Артем Довбик и Виктор Цыганков – в "Жироне", Руслан Малиновский – в "Дженоа". В АПЛ будет просто интересный матч между "Тоттенхэмом" и "Кристалл Пелас".

"Бохум" – "Майнц". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Дженоа" – "Салернитана". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Кристалл Пеллас" – "Тоттенхэм". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Жирона" – "Сельта". 22:00. Примера. MEGOGO

"Клермон" - "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 28-е октября

День Эль-Класико. Этим все сказано. Исчерпывающая характеристика. Но будет на что посмотреть и в других чемпионах. В частности, игры запланированы в УПЛ. В Англии "Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Брентфорда" Егора Ермолюка, а "Арсенал" Александра Зинченко – против "Шеффилда".

"Кривбасс" – "Днепр-1". 13:00. УПЛ. YouTube

"Челси" – "Брентфорд". 14:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Колос" – "Динамо". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Арсенал" – "Шеффилд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Борнмут" – "Бернли". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Барселона" – "Реал". 17:15. Примера. MEGOGO

"Рух" - "Александрия". 18:00. УПЛ. YouTube

"Бенфика" – "Касса Пио". 20:00. Примейра. Спорт 1

Воскресенье, 29-е октября

Здесь свое супер-дерби будет уже в Англии. Манчестерское. В последнее время оно не менее громкое, чем Эль-Класико в Испании. В Испании, кстати, в воскресенье будет испытание для "Валенсии", которая будет играть на поле амбициозного "Атлетика". Два топ-матча состоятся в Серии А: "Интер" против "Ромы", "Наполи" против "Милана". Не забываем об УПЛ, где назревает интересное противостояние между "Зарей" и "Полесьем". А еще – битва аутсайдеров за выживание: "Минай" против "Вереса".