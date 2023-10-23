  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Шахтер расторг контракт с игроком-беглецом Роспутько
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Шахтер расторг контракт с игроком-беглецом Роспутько

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист удрал в Россию

Официально. Шахтер расторг контракт с игроком-беглецом Роспутько

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" на своих официальных медиа-ресурсах сообщил о том, что расторг контакт с беглым игроком Роспутько. Тот, напомним, не вернулся с выездного матча Лиги чемпионов, удрав в россию.

"В связи с невозвратом в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту, ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутьком", - говорится в сообщении на официальном сайте "горняков".

Напомним, что ранее СМИ разразились информацией относительно игрока "Шахтера" U19 Александра Роспутько, не вернувшегося с клубом в Украину после вояжа в Бельгию на матч Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном". "Шахтер" официально не комментировал информацию, однако по запросу издания UA-Футбол подтвердил информацию очертил свою позицию.

Читайте такжеШахтер: Наш игрок действительно не вернулся в Украину. У нас нет информации, в каком направлении он исчез

Позже отец Александра Роспутько Юрий сообщил, что его сын сейчас находится в россии и там, мол, ему будет лучше.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что Роспутько – воспитанник академии "Шахтера". В текущем сезоне юношеской Лиги чемпионов он провел один матч в составе "горняков". Против "Антверпена" он сыграл все 90 минут.

В рамках юношеского первенства 23/24 центрбэк принял участие в восьми поединках.

По теме
yellow-arrow
Андрею Ярмоленко – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Динамо? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Будковский сломал плюсневую кость в матче с Минаем. Он забил Динамо, играя с переломом - Источник
yellow-arrow
"Шахтер упрощает свой календарь". Журналист сообщил о еще одном переносе матча с участием Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Александр Роспутько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
23.10.2023 в 11:56
какое же гнилое руководствр шахты , но всё норм , с зелебобиками у ахметки всё на мази , поэтому можно беспредельничать
Ответить
0
-1
aleks68
23.10.2023 в 12:06
на себя в зеркало посмотри чучело.ты ещё гнилее
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
23.10.2023 в 10:51
Странно. Теперь инициатором разрыва будет Шахтер и Роспутько не будет выплачивать неустойку. Ну и теперь Роспутько волен подписываться с любым клубом и продолжать выступать.
Ответить
+2
0
SSFC (Белозерье)
23.10.2023 в 11:11
Так шахтар організував йому цю втечу, це зрозуміло було відразу.
Ответить
+2
0
aleks68
23.10.2023 в 12:07
голову полечи .....
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде