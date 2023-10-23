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Официально. Шахтер расторг контракт с игроком-беглецом Роспутько
Футболист удрал в Россию
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Донецкий "Шахтер" на своих официальных медиа-ресурсах сообщил о том, что расторг контакт с беглым игроком Роспутько. Тот, напомним, не вернулся с выездного матча Лиги чемпионов, удрав в россию.
"В связи с невозвратом в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту, ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутьком", - говорится в сообщении на официальном сайте "горняков".
Напомним, что ранее СМИ разразились информацией относительно игрока "Шахтера" U19 Александра Роспутько, не вернувшегося с клубом в Украину после вояжа в Бельгию на матч Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном". "Шахтер" официально не комментировал информацию, однако по запросу издания UA-Футбол подтвердил информацию очертил свою позицию.
Позже отец Александра Роспутько Юрий сообщил, что его сын сейчас находится в россии и там, мол, ему будет лучше.
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Отметим, что Роспутько – воспитанник академии "Шахтера". В текущем сезоне юношеской Лиги чемпионов он провел один матч в составе "горняков". Против "Антверпена" он сыграл все 90 минут.
В рамках юношеского первенства 23/24 центрбэк принял участие в восьми поединках.
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