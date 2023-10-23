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"Из-за Шахтера в Лиге чемпионов". Черноморец официально подтвердил перенос матча 12-го тура УПЛ
Одесситы пошли навстречу своему сопернику
Фото: ФК Шахтер
В двенадцатом туре УПЛ по календарю должны сыграть между собой "Черноморец" и "Шахтер". Однако дата этого матча не определена. На официальном сайте лиги, где уже есть календарь, возле матча значится примечание "не определено".
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Как ранее сообщал UA-футбол со ссылкой на источники, матч будет перенесен по инициативе "Шахтера". Это связано с участием "горняков" в Лиге чемпионов.
Информацию на официальном уровне подтверждает "Черноморец".
"Матч 12-го тура VBET Лиги "Черноморец" - "Шахтер" 28-го октября не состоится. Одесский клуб пошел навстречу чемпиону страны и положительно ответил на предложение "горняков" провести встречу в другую дату. Причина – участие донецкого клуба в Лиге чемпионов и сложная логистика, связанная с насыщенным графиком. УПЛ объявит дату игры 12-го тура позже – после согласования с ФК "Черноморец".
В настоящее время одесситы готовятся к матчу Кубка Украины против "Зари", который состоится в Одессе 1 ноября в 15:00", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, "Черноморец" после одиннадцати сыгранных матчей идет на пятом месте турнирной таблицы, а "Шахтер" после десяти – на третьем.
Двенадцатый тур УПЛ стартует 28-го октября.
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