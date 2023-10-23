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"Из-за Шахтера в Лиге чемпионов". Черноморец официально подтвердил перенос матча 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы пошли навстречу своему сопернику

"Из-за Шахтера в Лиге чемпионов". Черноморец официально подтвердил перенос матча 12-го тура УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

В двенадцатом туре УПЛ по календарю должны сыграть между собой "Черноморец" и "Шахтер". Однако дата этого матча не определена. На официальном сайте лиги, где уже есть календарь, возле матча значится примечание "не определено".

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Как ранее сообщал UA-футбол со ссылкой на источники, матч будет перенесен по инициативе "Шахтера". Это связано с участием "горняков" в Лиге чемпионов.

Информацию на официальном уровне подтверждает "Черноморец".

"Матч 12-го тура VBET Лиги "Черноморец" - "Шахтер" 28-го октября не состоится. Одесский клуб пошел навстречу чемпиону страны и положительно ответил на предложение "горняков" провести встречу в другую дату. Причина – участие донецкого клуба в Лиге чемпионов и сложная логистика, связанная с насыщенным графиком. УПЛ объявит дату игры 12-го тура позже – после согласования с ФК "Черноморец".

В настоящее время одесситы готовятся к матчу Кубка Украины против "Зари", который состоится в Одессе 1 ноября в 15:00", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, "Черноморец" после одиннадцати сыгранных матчей идет на пятом месте турнирной таблицы, а "Шахтер" после десяти – на третьем.

Двенадцатый тур УПЛ стартует 28-го октября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець

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Комментарии (7)
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denis_m
23.10.2023 в 11:36
Тому і не дивлюсь цей "чемпіонат",нічого не втратив,для кого вони взагалі його грають?
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+1
0
Cassid (Kiev)
23.10.2023 в 11:52
А зря. Чемпионат самый интересный за последнее время. Первые 7 команд по потерянным очкам отличаются максимум на три очка.И это без Ворсклы, Зари и Александрии.После трети чемпионата. А сейчас будет куча лобовушек между лидерами.
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0
0
denis_m
23.10.2023 в 12:10
Чемпіонат був цікавий до 2014 року.ДК,ШД,Металліст,Дніпро, ЧО,Карпати і тд. З повними стадіонами,якісними гравцями,і без переносів,при тому шо у нас грало завжди 4-5 команд в групах еврокубків ,і ще з евровесною.Нинішня упл- рівень першої ліги тих років,а то і другої,ще й без нормальних трансляцій.
0
0
alex.belogubko (одесса)
23.10.2023 в 11:14
ШД мог сыграть с Викторией дублем --у них игроков на 3 состава --зря ЧО согласилось о переносе матча
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0
-2
Cassid (Kiev)
23.10.2023 в 11:22
ЧО о своих интересах думает. А им в кубке с Зарей играть, и у них 3 составов нет.Так что здесь еще вопрос кто кому предложил.
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0
0
aleks68
23.10.2023 в 12:09
с тобой убогим не посоветовались
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0
0
avatar
ukrop68 (Львів)
23.10.2023 в 11:05
Не чемпіонат,а прохідний двір!
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+2
0

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