"Из-за Шахтера в Лиге чемпионов". Черноморец официально подтвердил перенос матча 12-го тура УПЛ

В двенадцатом туре УПЛ по календарю должны сыграть между собой "Черноморец" и "Шахтер". Однако дата этого матча не определена. На официальном сайте лиги, где уже есть календарь, возле матча значится примечание "не определено".

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Как ранее сообщал UA-футбол со ссылкой на источники, матч будет перенесен по инициативе "Шахтера". Это связано с участием "горняков" в Лиге чемпионов.

Информацию на официальном уровне подтверждает "Черноморец".

"Матч 12-го тура VBET Лиги "Черноморец" - "Шахтер" 28-го октября не состоится. Одесский клуб пошел навстречу чемпиону страны и положительно ответил на предложение "горняков" провести встречу в другую дату. Причина – участие донецкого клуба в Лиге чемпионов и сложная логистика, связанная с насыщенным графиком. УПЛ объявит дату игры 12-го тура позже – после согласования с ФК "Черноморец". В настоящее время одесситы готовятся к матчу Кубка Украины против "Зари", который состоится в Одессе 1 ноября в 15:00", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, "Черноморец" после одиннадцати сыгранных матчей идет на пятом месте турнирной таблицы, а "Шахтер" после десяти – на третьем.

Двенадцатый тур УПЛ стартует 28-го октября.