"Шахтер упрощает свой календарь". Журналист сообщил о еще одном переносе матча с участием Шахтера

Сегодня, 23-го октября, официально стало известно о том, что матч 12-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Шахтером" не состоится вовремя. Одесситы одобрили предложение "горняков" отложить поединок на позже. "Шахтер" мотивировал просьбу загруженностью календаря и тяжелой логистикой.

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Впрочем, это не единственный перенос, который может состояться в контексте матчей "Шахтера". Как отмечает журналист Владимир Зверов в своей авторской программе "Зверов про футбол", также будет перенесен кубковый матч с "Викторией".

"Шахтер упрощает свой календарь. 1/4 Кубка Украины против "Виктории" состоится 30-го октября в Киеве", - сказал Владимир Зверов.

Отметим, что базовая дата четвертьфиналов Кубка Украины – первое ноября.