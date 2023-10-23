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"Шахтер упрощает свой календарь". Журналист сообщил о еще одном переносе матча с участием Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Кроме матча с Черноморцем

"Шахтер упрощает свой календарь". Журналист сообщил о еще одном переносе матча с участием Шахтера

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23-го октября, официально стало известно о том, что матч 12-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Шахтером" не состоится вовремя. Одесситы одобрили предложение "горняков" отложить поединок на позже. "Шахтер" мотивировал просьбу загруженностью календаря и тяжелой логистикой.

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Впрочем, это не единственный перенос, который может состояться в контексте матчей "Шахтера". Как отмечает журналист Владимир Зверов в своей авторской программе "Зверов про футбол", также будет перенесен кубковый матч с "Викторией".

"Шахтер упрощает свой календарь. 1/4 Кубка Украины против "Виктории" состоится 30-го октября в Киеве", - сказал Владимир Зверов.

Отметим, что базовая дата четвертьфиналов Кубка Украины – первое ноября.

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В статье: Кубок Украины Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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aleks68
23.10.2023 в 12:12
.....динамо киев ещё проще -они вылетели и из еврокубков и из кубка Украины.лишь бы гавкнуть.кстати у динамо переносов не меньше.пусть один из матчей сыграют 30 октября.или слабо?
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