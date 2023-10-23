Андрею Ярмоленко – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Динамо? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 23-го октября, свой День рождения отмечает вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Ему исполняется 34 года.

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По случаю именин легенды киевского клуба мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следите за его карьерой, пройдя наш квиз.