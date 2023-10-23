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Андрею Ярмоленко – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Динамо? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Андрею Ярмоленко – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23-го октября, свой День рождения отмечает вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Ему исполняется 34 года.

По случаю именин легенды киевского клуба мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следите за его карьерой, пройдя наш квиз.

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