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Андрею Ярмоленко – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Динамо? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Сегодня, 23-го октября, свой День рождения отмечает вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Ему исполняется 34 года.
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По случаю именин легенды киевского клуба мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следите за его карьерой, пройдя наш квиз.
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