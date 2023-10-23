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Динамо поздравило Ярмоленко с Днем рождения трогательным видеовоспоминанием
Легенде киевлян исполнилось 34
Фото: ФК Динамо
Сегодня, 23-го октября, тридцать четыре года исполнилось одному из лучших бомбардиров "Динамо" и сборной Украины Андрею Ярмоленко. Клуб поздравил юбиляра видеовоспоминанием, где показал первые шаги Ярмоленко в "Динамо", а также период после его возвращения в 2023-м году.
Добавим, что Ярмоленко начал выступать за "Динамо" в 2007-м году, когда ему было восемнадцать лет. С тех пор провел за команду более 230-ти матчей, забил более ста голов.
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С 2017-го по 2023-й годы в карьере Ярмоленко была пауза относительно выступлений в "Динамо" – он играл заграницей.
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