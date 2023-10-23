Третье дыхание. Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ

"Ждем оживляжа после игр сборной". Так заканчивался обзор предыдущего тура, и для этого имелись достаточные основания. Неоднократно подмечено: после паузы на матчи сборных клубы УПЛ словно обретают второе дыхание, играя ярко и содержательно. Не все подряд, разумеется, но это становится трендом.

Эта пауза – вторая в сезоне. Стало быть, дыхание уже третье. В прошлый раз все было путем, вот только с результативностью парадоксально не сложилось. Прошедший тур порадовал и ею: три с половиной гола за матч – вполне достойный показатель. Правда, при этом половина игр завершилась победами с крупным счетом, а ничьих не было вовсе.

Также обращает на себя внимание массовый успех гостей, выигравших три четверти поединков. Словом, тур у нас выдался незаурядный.

Металлист 1925 – Кривбасс 1:3

Ворскла – Полесье 0:3

Шахтер – ЛНЗ 3:0

Верес – Рух 2:5

Черноморец – Минай 3:0

Динамо – Днепр-1 0:1

Александрия – Колос 0:1

Оболонь – Заря 2:4

Зрелищность. По-своему смотрелись все матчи без исключения. Даже в Одессе, где голевых моментов было всего шесть – их относительная скудость компенсировалась качеством голов. В Александрии проблема была в том, что в последние полчаса голевые шансы отсутствовали как таковые, но зато до этого их набралось более десятка.

Самой зрелищной я назвал бы игру "Шахтера" с ЛНЗ. Хотя и поединки "Вереса" с "Рухом", "Оболони" с "Зарей" и "Металлиста 1925" с "Кривбассом" ей почти не уступили. "Ворскла" с "Полесьем" и "Динамо" с "Днепром-1" возможностей для взятия ворот создали поменьше, но зрительский зачет, безусловно, сдали и они.

Интрига. Лишь в одном случае все стало ясно еще до перерыва. Первым, как и подобает лидеру, с соперником разобрался "Кривбасс". На мой взгляд, его второй гол, забитый Кожушко, фактически не оставлял шансов отыграться "Металлисту 1925".

В целом же с интригой было похуже обычного – того, к чему приучил нас чемпионат Украины. Лишь трижды она доживала до финишного отрезка.

Победу "Шахтера" над ЛНЗ засвидетельствовал второй мяч в исполнении Келси на 83-й минуте. Минутой позже, считаю, все еще мог увести "Динамо" от поражения Бражко, с чьим ударом справился Волынец. Ну и, по-хорошему, "Заря" могла успокоиться лишь после пенальти, реализованного Антюхом на 88-й минуте – с последним голом в матче.

Логика. Полное фиаско, какого, признаться, и не припомню. Ни одного явно закономерного счета в туре. Преимущество "Кривбасса", "Шахтера", "Руха" и "Черноморца" могло бы быть и менее убедительным в цифрах – исходя сугубо из соотношения моментов. Ближе других к адекватному счету были подопечные Вернидуба.

"Динамо", "Оболонь" и "Ворскла", по этой же логике, не заслуживали своих поражений. "Александрия" же и вовсе по совокупности шансов "наиграла" на победу – самый нелогичный исход тура.

Судейство. Эпицентром для данной рубрики стала Одесса. На 33-й минуте, при 1:0 в пользу "Черноморца", не был назначен пенальти в его ворота за действия Васильева в борьбе с Булезой. Что скажет коллега Юстас?

"Можно было ставить. Классические, не устану повторять, 50 на 50. В мяч, потом в ногу. Но как несомненный пенальти не отмечу. Сегодня насмотрелся АПЛ. В одной игре такой пенальти поставили, в другой нет. По-моему, так же как и с рукой, все это как никогда отдали на откуп конкретной бригаде и конкретному ВАРу. Все пограничные решения – правильные".

Что тут скажешь? Мы можем с этим не соглашаться и возмущаться хоть до утра, но современные судейские реалии таковы. Итак, говорить о явной ошибке, из-за которой пострадал "Минай", у меня нет оснований. При всем при том, что, даже будучи одесситом, лично я тут склонялся бы в сторону 11-метрового удара.

Был еще спорный эпизод на 84-й минуте в Александрии, где Богданов угодил рукой по лицу Погорелого, и хозяева поля претендовали на пенальти в ворота "Колоса", при 0:1. Юстас: "Я согласен, что это не пенальти. Легкое неумышленное касание, во всяком случае, на повторах".

Везение. Здесь в центре внимания – "Заря", которой Фортуна помогла одержать победу над "Оболонью". На 77-й минуте, при счете 2:3 в пользу команды Кривенцова, штрафной удар Черненко приняла на себя стойка ее ворот. И все, кто видел этот поединок, согласятся: не будь такого покровительства свыше, он вполне мог завершиться другим результатом.

Личности. Самой яркой личностью тура назову Кожушко из "Кривбасса" - пять участий в ключевых эпизодах, включая все три гола. Сразу вслед за ним – Герреро, чей вклад в победу "Зари" даже весомее, но засветился он реже. В тройку включу Зубкова из "Шахтера", почти наравне с которым упомяну его одноклубника Крыськива.

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В плане эффективности не было равных одесситу Штогрину – три голевых участия из трех возможных. За ним выстроился целый пелотон в лице Задераки ("Кривбасс"), Бондаренко ("Шахтер"), Суханова ("Оболонь") и Пастуха ("Рух"). Достойны упоминания также Бадибанга из "Черноморца" и Мичин из "Зари".

Личность № 1 из вышедших на замену – "горняк" Келси.

Вратари тура, в этом смысле, играли в Александрии. Первым выделю Фесюна ("Колос") с пятью взрослыми сэйвами. Почти под стать ему был и его визави Ермаков.

Симпатии. Больше всего футбола увидел у "Руха", "Шахтера" и "Кривбасса". Следующей отмечу "Оболонь", после нее – "Александрию", затем – "Зарю" и "Ворсклу". "Черноморец", ЛНЗ и "Динамо" "сдали зачетный минимум" - по пять моментов у ворот соперника, достойных внимания.

Единственным абсолютным разочарованием, с точки зрения классической игры в футбол, нам следует признать "Минай", чей уникальный голевой шанс случился уже при 0:3, в компенсированное время. Оглушительный провал, подтверждающий неслучайность занимаемого места в таблице.

Таблица. На мой взгляд, сформировалась ведущая семерка команд чемпионата, к которой рано или поздно должна примкнуть "Заря". По праву занимают место в середине "Ворскла" и "Оболонь". Способен прибавить ЛНЗ. "Колос" и "Металлист 1925", наверное, тоже, но какие-то они скучные, как по мне. "Верес" и "Минай" уже смотрятся идущими ко дну.

В этом туре отмечаем успех "Днепра-1", уверенно шагающего вверх при новом коуче. Как и зеркальную неудачу "Динамо", растерявшего уже все свое преимущество в потерянных очках. И, пожалуй, важную победу "Зари", так же выправляющуюся при новом тренере.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 11 7 1 3 18-8 +10 22 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 Рух 10 5 4 1 19-10 +9 19 0 5 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 6 СК Днепр-1 9 5 3 1 10-5 +5 18 0 7 Динамо 8 5 0 3 22-14 +8 15 0 8 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 9 Ворскла 10 4 1 5 10-18 -8 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

Анонсы. Главный матч 12-го тура его откроет: "Кривбасс" будет принимать "Днепр-1". Чрезвычайно интересная афиша, учитывая не только турнирное положение соперников, но и статус областного дерби, статистику взаимоотношений команд и темп, набираемый командой Максимова. Победа же максимально приблизит ее к лидеру.

Интригует и пара "Заря" - "Полесье". Особенно в связи с тем, что луганчанам не придется перед этим играть в Европе. Как будет смотреться команда Кривенцова на фоне житомирского футбольного благополучия? Как себя проявит команда Калитвинцева в поединке с таким соперником?

ЛНЗ – "Оболонь". Здешние страсти будут кипеть в свете борьбы за то, чтобы не финишировать в зоне риска. Обе команды в целом симпатичны, и хочется верить, что они не переусердствуют с приоритетом обороны.

"Минай" - "Верес". Уж да простят меня оба-два, но тут буквально напрашивается классическое: кому и кобыла невеста. А так да, для обоих архиважный матч. Особенно для команды Шарана. Проиграв его, она оформит свой статус "глухого" аутсайдера.

Нельзя не сказать, что тур лишился еще более яркой афиши, чем в Кривом Роге. Очередной перенос в интересах Лиги чемпионов: "Шахтер" не сыграет с "Черноморцем". Остается робко надеяться, что это избавит его от позора, который рисует бурное воображение перед спаркой с "Барселоной".

Или Срна животворящий таки-способен на чудеса?

Фото - UA-Футбол