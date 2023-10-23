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Третье дыхание. Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Ждем оживляжа после игр сборной". Так заканчивался обзор предыдущего тура, и для этого имелись достаточные основания. Неоднократно подмечено: после паузы на матчи сборных клубы УПЛ словно обретают второе дыхание, играя ярко и содержательно. Не все подряд, разумеется, но это становится трендом.
Эта пауза – вторая в сезоне. Стало быть, дыхание уже третье. В прошлый раз все было путем, вот только с результативностью парадоксально не сложилось. Прошедший тур порадовал и ею: три с половиной гола за матч – вполне достойный показатель. Правда, при этом половина игр завершилась победами с крупным счетом, а ничьих не было вовсе.
Также обращает на себя внимание массовый успех гостей, выигравших три четверти поединков. Словом, тур у нас выдался незаурядный.
- Металлист 1925 – Кривбасс 1:3
- Ворскла – Полесье 0:3
- Шахтер – ЛНЗ 3:0
- Верес – Рух 2:5
- Черноморец – Минай 3:0
- Динамо – Днепр-1 0:1
- Александрия – Колос 0:1
- Оболонь – Заря 2:4
Зрелищность. По-своему смотрелись все матчи без исключения. Даже в Одессе, где голевых моментов было всего шесть – их относительная скудость компенсировалась качеством голов. В Александрии проблема была в том, что в последние полчаса голевые шансы отсутствовали как таковые, но зато до этого их набралось более десятка.
Самой зрелищной я назвал бы игру "Шахтера" с ЛНЗ. Хотя и поединки "Вереса" с "Рухом", "Оболони" с "Зарей" и "Металлиста 1925" с "Кривбассом" ей почти не уступили. "Ворскла" с "Полесьем" и "Динамо" с "Днепром-1" возможностей для взятия ворот создали поменьше, но зрительский зачет, безусловно, сдали и они.
Интрига. Лишь в одном случае все стало ясно еще до перерыва. Первым, как и подобает лидеру, с соперником разобрался "Кривбасс". На мой взгляд, его второй гол, забитый Кожушко, фактически не оставлял шансов отыграться "Металлисту 1925".
В целом же с интригой было похуже обычного – того, к чему приучил нас чемпионат Украины. Лишь трижды она доживала до финишного отрезка.
Победу "Шахтера" над ЛНЗ засвидетельствовал второй мяч в исполнении Келси на 83-й минуте. Минутой позже, считаю, все еще мог увести "Динамо" от поражения Бражко, с чьим ударом справился Волынец. Ну и, по-хорошему, "Заря" могла успокоиться лишь после пенальти, реализованного Антюхом на 88-й минуте – с последним голом в матче.
Логика. Полное фиаско, какого, признаться, и не припомню. Ни одного явно закономерного счета в туре. Преимущество "Кривбасса", "Шахтера", "Руха" и "Черноморца" могло бы быть и менее убедительным в цифрах – исходя сугубо из соотношения моментов. Ближе других к адекватному счету были подопечные Вернидуба.
"Динамо", "Оболонь" и "Ворскла", по этой же логике, не заслуживали своих поражений. "Александрия" же и вовсе по совокупности шансов "наиграла" на победу – самый нелогичный исход тура.
Судейство. Эпицентром для данной рубрики стала Одесса. На 33-й минуте, при 1:0 в пользу "Черноморца", не был назначен пенальти в его ворота за действия Васильева в борьбе с Булезой. Что скажет коллега Юстас?
"Можно было ставить. Классические, не устану повторять, 50 на 50. В мяч, потом в ногу. Но как несомненный пенальти не отмечу. Сегодня насмотрелся АПЛ. В одной игре такой пенальти поставили, в другой нет. По-моему, так же как и с рукой, все это как никогда отдали на откуп конкретной бригаде и конкретному ВАРу. Все пограничные решения – правильные".
Что тут скажешь? Мы можем с этим не соглашаться и возмущаться хоть до утра, но современные судейские реалии таковы. Итак, говорить о явной ошибке, из-за которой пострадал "Минай", у меня нет оснований. При всем при том, что, даже будучи одесситом, лично я тут склонялся бы в сторону 11-метрового удара.
Был еще спорный эпизод на 84-й минуте в Александрии, где Богданов угодил рукой по лицу Погорелого, и хозяева поля претендовали на пенальти в ворота "Колоса", при 0:1. Юстас: "Я согласен, что это не пенальти. Легкое неумышленное касание, во всяком случае, на повторах".
Везение. Здесь в центре внимания – "Заря", которой Фортуна помогла одержать победу над "Оболонью". На 77-й минуте, при счете 2:3 в пользу команды Кривенцова, штрафной удар Черненко приняла на себя стойка ее ворот. И все, кто видел этот поединок, согласятся: не будь такого покровительства свыше, он вполне мог завершиться другим результатом.
Личности. Самой яркой личностью тура назову Кожушко из "Кривбасса" - пять участий в ключевых эпизодах, включая все три гола. Сразу вслед за ним – Герреро, чей вклад в победу "Зари" даже весомее, но засветился он реже. В тройку включу Зубкова из "Шахтера", почти наравне с которым упомяну его одноклубника Крыськива.
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В плане эффективности не было равных одесситу Штогрину – три голевых участия из трех возможных. За ним выстроился целый пелотон в лице Задераки ("Кривбасс"), Бондаренко ("Шахтер"), Суханова ("Оболонь") и Пастуха ("Рух"). Достойны упоминания также Бадибанга из "Черноморца" и Мичин из "Зари".
Личность № 1 из вышедших на замену – "горняк" Келси.
Вратари тура, в этом смысле, играли в Александрии. Первым выделю Фесюна ("Колос") с пятью взрослыми сэйвами. Почти под стать ему был и его визави Ермаков.
Симпатии. Больше всего футбола увидел у "Руха", "Шахтера" и "Кривбасса". Следующей отмечу "Оболонь", после нее – "Александрию", затем – "Зарю" и "Ворсклу". "Черноморец", ЛНЗ и "Динамо" "сдали зачетный минимум" - по пять моментов у ворот соперника, достойных внимания.
Единственным абсолютным разочарованием, с точки зрения классической игры в футбол, нам следует признать "Минай", чей уникальный голевой шанс случился уже при 0:3, в компенсированное время. Оглушительный провал, подтверждающий неслучайность занимаемого места в таблице.
Таблица. На мой взгляд, сформировалась ведущая семерка команд чемпионата, к которой рано или поздно должна примкнуть "Заря". По праву занимают место в середине "Ворскла" и "Оболонь". Способен прибавить ЛНЗ. "Колос" и "Металлист 1925", наверное, тоже, но какие-то они скучные, как по мне. "Верес" и "Минай" уже смотрятся идущими ко дну.
В этом туре отмечаем успех "Днепра-1", уверенно шагающего вверх при новом коуче. Как и зеркальную неудачу "Динамо", растерявшего уже все свое преимущество в потерянных очках. И, пожалуй, важную победу "Зари", так же выправляющуюся при новом тренере.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|+11
|23
|0
|2
|Полесье
|11
|7
|1
|3
|18-8
|+10
|22
|0
|3
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|+10
|21
|0
|4
|Рух
|10
|5
|4
|1
|19-10
|+9
|19
|0
|5
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|6
|СК Днепр-1
|9
|5
|3
|1
|10-5
|+5
|18
|0
|7
|Динамо
|8
|5
|0
|3
|22-14
|+8
|15
|0
|8
|Колос
|11
|3
|6
|2
|7-7
|0
|15
|0
|9
|Ворскла
|10
|4
|1
|5
|10-18
|-8
|13
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|11
|2
|3
|6
|7-17
|-10
|9
|0
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|8-15
|-7
|9
|0
|15
|Верес
|10
|1
|3
|6
|8-17
|-9
|6
|0
|16
|ФК Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|-15
|4
|0
Анонсы. Главный матч 12-го тура его откроет: "Кривбасс" будет принимать "Днепр-1". Чрезвычайно интересная афиша, учитывая не только турнирное положение соперников, но и статус областного дерби, статистику взаимоотношений команд и темп, набираемый командой Максимова. Победа же максимально приблизит ее к лидеру.
Интригует и пара "Заря" - "Полесье". Особенно в связи с тем, что луганчанам не придется перед этим играть в Европе. Как будет смотреться команда Кривенцова на фоне житомирского футбольного благополучия? Как себя проявит команда Калитвинцева в поединке с таким соперником?
ЛНЗ – "Оболонь". Здешние страсти будут кипеть в свете борьбы за то, чтобы не финишировать в зоне риска. Обе команды в целом симпатичны, и хочется верить, что они не переусердствуют с приоритетом обороны.
"Минай" - "Верес". Уж да простят меня оба-два, но тут буквально напрашивается классическое: кому и кобыла невеста. А так да, для обоих архиважный матч. Особенно для команды Шарана. Проиграв его, она оформит свой статус "глухого" аутсайдера.
Нельзя не сказать, что тур лишился еще более яркой афиши, чем в Кривом Роге. Очередной перенос в интересах Лиги чемпионов: "Шахтер" не сыграет с "Черноморцем". Остается робко надеяться, что это избавит его от позора, который рисует бурное воображение перед спаркой с "Барселоной".
Или Срна животворящий таки-способен на чудеса?
Фото - UA-Футбол
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