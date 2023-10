Фабрицио Романо сообщает, что Шахтер получит нового тренера в течение ближайших двух суток

Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что уже в ближайшее время "Шахтер" получит постоянного главного тренера. Переговоры ведутся и после того, как Дарио Срна в статусе исполняющего обязанности выиграл свой первый матч.

???????????? Shakhtar Donetsk are working to appoint new manager after club director Darijo Srna won 1st game as caretaker coach.



Decision on new head coach will be made in the next 24/48h. pic.twitter.com/7CgNoSI5GA