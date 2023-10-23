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Фабрицио Романо сообщает, что Шахтер получит нового тренера в течение ближайших двух суток
Клуб работает над этим решением
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что уже в ближайшее время "Шахтер" получит постоянного главного тренера. Переговоры ведутся и после того, как Дарио Срна в статусе исполняющего обязанности выиграл свой первый матч.
"Решение о новом главном тренере будет принято в течение 24/48 часов", - написал инсайдер.
???????????? Shakhtar Donetsk are working to appoint new manager after club director Darijo Srna won 1st game as caretaker coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2023
Decision on new head coach will be made in the next 24/48h. pic.twitter.com/7CgNoSI5GA
Напомним, что ранее был уволен Патрик ван Леувен после 12-ти матчей у руля "Шахтера". Источники сообщают, что клуб снова может остановить свой выбор на нидерландском специалисте.
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