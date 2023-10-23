Фабрицио Романо сообщает, что Шахтер получит нового тренера в течение ближайших двух суток

Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что уже в ближайшее время "Шахтер" получит постоянного главного тренера. Переговоры ведутся и после того, как Дарио Срна в статусе исполняющего обязанности выиграл свой первый матч.

"Решение о новом главном тренере будет принято в течение 24/48 часов", - написал инсайдер.

???????????? Shakhtar Donetsk are working to appoint new manager after club director Darijo Srna won 1st game as caretaker coach.



Decision on new head coach will be made in the next 24/48h. pic.twitter.com/7CgNoSI5GA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2023

Напомним, что ранее был уволен Патрик ван Леувен после 12-ти матчей у руля "Шахтера". Источники сообщают, что клуб снова может остановить свой выбор на нидерландском специалисте.