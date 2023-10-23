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Фабрицио Романо сообщает, что Шахтер получит нового тренера в течение ближайших двух суток

Премьер-лига
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Клуб работает над этим решением

Фабрицио Романо сообщает, что Шахтер получит нового тренера в течение ближайших двух суток

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
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Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что уже в ближайшее время "Шахтер" получит постоянного главного тренера. Переговоры ведутся и после того, как Дарио Срна в статусе исполняющего обязанности выиграл свой первый матч.

"Решение о новом главном тренере будет принято в течение 24/48 часов", - написал инсайдер.

Напомним, что ранее был уволен Патрик ван Леувен после 12-ти матчей у руля "Шахтера". Источники сообщают, что клуб снова может остановить свой выбор на нидерландском специалисте.

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Источник: Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена
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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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