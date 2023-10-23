Потенциальный новый тренер посетит расположение Шахтера в Барселоне

Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что уже в ближайшее время "Шахтер" получит постоянного главного тренера. Переговоры ведутся и после того, как Дарио Срна в статусе исполняющего обязанности выиграл свой первый матч.

"Решение по новому главному тренеру будет принято в течение 24/48 часов", - написал инсайдер.

Как удалось уточнить UA-Футбол, "Шахтер" действительно ожидает прибытия потенциального нового тренера в расположение клуба в Барселоне, где команда будет готовиться, а впоследствии и проводить матч третьего тура Лиги чемпионов против местной команды.

Если ничего экстраординарного не случится, клуб планирует объявить о назначении постоянного главного тренера (без примечания "и.о.").