Защитник Кривбасса: Я уверен, что тренеры сборной Украины все знают и все видят

Защитник " Кривбасса " Даниил Бескоровайный оценил удачный старт команды в нынешнем сезоне и признался, что удачная игра поможет ему пробиться в сборную Украины.

"Многие нас боятся. И мало кто ждал от нас такой игры, но мы сейчас на первом месте. Будем работать дальше.

Сборная? Все хотят выступать за национальную сборную. Я уверен, что тренеры все знают и все видят. Про меня они знают, и если увидят, что я готов, то они меня вызовут.

Мне кажется, если все так продолжится, если команда будет побеждать, а я продолжу делать свою работу, то, думаю, получу шанс в сборной", – сказал Бескоровайный.