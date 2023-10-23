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Защитник Кривбасса: Я уверен, что тренеры сборной Украины все знают и все видят

Премьер-лига
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Даниил Бескоровайный намекает

Защитник Кривбасса: Я уверен, что тренеры сборной Украины все знают и все видят

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный оценил удачный старт команды в нынешнем сезоне и признался, что удачная игра поможет ему пробиться в сборную Украины.

"Многие нас боятся. И мало кто ждал от нас такой игры, но мы сейчас на первом месте. Будем работать дальше.

Сборная? Все хотят выступать за национальную сборную. Я уверен, что тренеры все знают и все видят. Про меня они знают, и если увидят, что я готов, то они меня вызовут.

Мне кажется, если все так продолжится, если команда будет побеждать, а я продолжу делать свою работу, то, думаю, получу шанс в сборной", – сказал Бескоровайный.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бескоровойный провел 12 матчей за "Кривбасс" и забил 3 гола.

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В статье: Украина Кривбасс (Кривой Рог) Даниил Бескоровайный
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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