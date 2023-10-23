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Защитник Кривбасса: Я уверен, что тренеры сборной Украины все знают и все видят
Даниил Бескоровайный намекает
Фото: fckryvbas.com
Защитник "
"Многие нас боятся. И мало кто ждал от нас такой игры, но мы сейчас на первом месте. Будем работать дальше.
Сборная? Все хотят выступать за национальную сборную. Я уверен, что тренеры все знают и все видят. Про меня они знают, и если увидят, что я готов, то они меня вызовут.
Мне кажется, если все так продолжится, если команда будет побеждать, а я продолжу делать свою работу, то, думаю, получу шанс в сборной", – сказал Бескоровайный.
Напомним, что в нынешнем сезоне Бескоровойный провел 12 матчей за "Кривбасс" и забил 3 гола.
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