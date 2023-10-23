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У ивуарийского игрока Кривбасса обнаружили системное хроническое заболевание - клуб помог ему продолжить карьеру
У Жана По были проблемы после перенесенной малярии
fckryvbas.com
Ивуарийский полузащитник криворожского "
Только в январе 2023 года Жан прибыл в расположение команды, которая в то время находилась на собрании в Турции. После медобследования у клубного врача возник вопрос о состоянии новичка.
К сожалению, оказалось, что у игрока системное хроническое заболевание, довольно редкое, но, к счастью, излечимое. Скорее всего, наследственное, которое проявилось в результате перенесенной малярии.
Клуб активировал все свои возможности и мощности, чтобы как можно скорее поставить футболиста на ноги. Процесс выздоровления занял полгода и проходил на базе клуба после согласования со специалистами. К концу лета он прошел все сердечно-сосудистые тесты, которые показали, что он может приступить к тренировкам и заниматься спортом профессионально.
– Было непросто, очень непросто, – рассказывает Жан По. – Ребята, директор, главный тренер, все мне в один голос говорили: "Спокойно, мы за тебя! Это только такой этап, все будет хорошо"! Сложно ли было с психологической точки зрения? Сложно, конечно, иногда в голове появлялись мысли. Почему все именно так?
По рассказывает, что поддержка со стороны коллектива сыграла большую роль в его выздоровлении и возвращении на поле.
– Коллектив-топ! Честно, топ! Вообще топ! Даже когда я лечился и не играл, меня приглашали в ресторан и другие места, чтобы я хоть как-то отвлекся. Честно, я был рад, я был очень рад, когда, наконец, дебютировал, ведь долго не играл. Это был очень показательный момент, ведь клуб мне очень помог. Я очень рад играть за "Кривбасс"!
Если говорить о будущем, то сейчас я хочу играть только за "Кривбасс"! Я хочу помогать клубу прогрессировать. Чтобы клуб был как можно выше! Я хочу отдельно поблагодарить болельщиков, которые каждый раз, когда встречали меня в городе, спрашивали: "Ну что ты? Почему ты еще не на поле? Давай мы за тебя! Мы ждем тебя на поле"! Это очень поднимало настроение. Поэтому, еще раз, спасибо болельщикам и я надеюсь, что мы в этом сезоне займем самые высокие места.
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