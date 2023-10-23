У ивуарийского игрока Кривбасса обнаружили системное хроническое заболевание - клуб помог ему продолжить карьеру

Ивуарийский полузащитник криворожского " Кривбасса " Жан По 28 августа дебютировал за красно-белых в выездном матче против "Оболони" в 5 туре. Клуб подписал с Жаном арендное соглашение еще в сентябре 2022 года, после чего несколько месяцев мы ждали, пока игрок получит визу.

Только в январе 2023 года Жан прибыл в расположение команды, которая в то время находилась на собрании в Турции. После медобследования у клубного врача возник вопрос о состоянии новичка.

К сожалению, оказалось, что у игрока системное хроническое заболевание, довольно редкое, но, к счастью, излечимое. Скорее всего, наследственное, которое проявилось в результате перенесенной малярии.

Клуб активировал все свои возможности и мощности, чтобы как можно скорее поставить футболиста на ноги. Процесс выздоровления занял полгода и проходил на базе клуба после согласования со специалистами. К концу лета он прошел все сердечно-сосудистые тесты, которые показали, что он может приступить к тренировкам и заниматься спортом профессионально.

– Было непросто, очень непросто, – рассказывает Жан По. – Ребята, директор, главный тренер, все мне в один голос говорили: "Спокойно, мы за тебя! Это только такой этап, все будет хорошо"! Сложно ли было с психологической точки зрения? Сложно, конечно, иногда в голове появлялись мысли. Почему все именно так?

По рассказывает, что поддержка со стороны коллектива сыграла большую роль в его выздоровлении и возвращении на поле.