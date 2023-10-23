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Помощник Слота в Фейеноорде. СМИ назвали главного претендента на пост тренера Шахтера
Переговоры с Марино Пушичем находятся на финальной стадии
фото из свободных источников
52-летний сербский специалист Марино Пушич является главным претендентом на должность главного тренера "
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По данным истчоника, переговоры между клубом и специалистом находятся на финальной стадии.
Сейчас Пушич является многолетним помощником главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота. Они работали вместе еще в Твенте.
У Пушича нет опыта работы главным тренером на высоком уровне, но во многом его работа помогла Слоту и создать тот "Фейеноорд", который мы видим сейчас, и который в прошлом сезоне обыгрывал "горняков" 7:1.
Напомним, что "Шахтер" довольно неожиданно уволил Патрика ван Леувена. Сейчас с приставкой и.о. команду возглавляет Дарио Срна.
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