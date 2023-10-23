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Помощник Слота в Фейеноорде. СМИ назвали главного претендента на пост тренера Шахтера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Переговоры с Марино Пушичем находятся на финальной стадии

Помощник Слота в Фейеноорде. СМИ назвали главного претендента на пост тренера Шахтера

фото из свободных источников

Новина українською

52-летний сербский специалист Марино Пушич является главным претендентом на должность главного тренера "Шахтера", сообщает "ТаТоТаке".

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По данным истчоника, переговоры между клубом и специалистом находятся на финальной стадии.

Сейчас Пушич является многолетним помощником главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота. Они работали вместе еще в Твенте.

У Пушича нет опыта работы главным тренером на высоком уровне, но во многом его работа помогла Слоту и создать тот "Фейеноорд", который мы видим сейчас, и который в прошлом сезоне обыгрывал "горняков" 7:1.

Напомним, что "Шахтер" довольно неожиданно уволил Патрика ван Леувена. Сейчас с приставкой и.о. команду возглавляет Дарио Срна.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
23.10.2023 в 19:59
подождите ШД скоро Ротаня попрут с Александрии --возьмёте на шару
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0
-1
Kondor (Веселе)
23.10.2023 в 18:56
Не верится.
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0
0
avatar
ukrop68 (Львів)
23.10.2023 в 18:44
Серба! Ви би ще кац..па запросили!
Ответить
0
-2
aleks68
23.10.2023 в 19:00
он не серб,он -босниец
Ответить
+1
0
Серпень (Voznesensk)
23.10.2023 в 18:37
Полетели утки срать. ИПСО против Шахтера перед Барселоной.
Ответить
+1
0
жека-киев (биг виладж)
23.10.2023 в 17:59
А Йовічевич,йому поганий був. Ну ну
Ответить
+2
-1

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