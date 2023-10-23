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Шахтер завтра объявит о назначении Марино Пушича главным тренером, - Романо

Премьер-лига
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Во вторник у Шахтера будет новый главный тренер

Шахтер завтра объявит о назначении Марино Пушича главным тренером, - Романо

фото из свободных источников

Новина українською

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что "Шахтер" заинтересован в услугах боснийского 52-летнего специалиста Марино Пушича.

Более того, по данным источника, "Шахтер" уже согласовал условия контракта с тренером. По данным источника, о назначении будет объявлено во вторник, 24 октября.

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Отметим, что Пушич является многолетним помощником главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота. Они работали вместе еще в "Твенте".

У Пушича нет опыта работы главным тренером на высоком уровне, но во многом его работа помогла Слоту и создать тот "Фейеноорд", который мы видим сейчас, и который в прошлом сезоне обыгрывал "горняков" 7:1.

Напомним, что сейчас, после увольнения Патрика ван Леувена "Шахтер" с приставкой и.о. возглавляет Дарио Срна.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Фабрицио Романо
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Комментарии (44)
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2023 в 09:45
Есть в Украинской лиге два толковых тренера: Григорчук и Вернидуб. Остальные редкий шлак. Как нементы, нешахтеры и Барцелона
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+1
-1
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Баpceлиниуc
24.10.2023 в 12:37
Было на сайте два дебила, алграб и ода. Теперь остался только один.
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+1
0
Po4eson (Одесса)
23.10.2023 в 23:35
Будет в стыках с Барселоной по 3:0 и 4:0 в пользу Шахтёра - по другому запоёте
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0
-2
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Long (Одесса)
23.10.2023 в 23:49
Так только Динамо может
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
24.10.2023 в 00:03
Динамо смогло 4:0 и 3:0. Это две большие разницы. Шахтёру не нужно этих вершин, пусть в гостях будут на гол скромнее, а дома - напористее
0
0
aleks68
24.10.2023 в 05:11
и где твоё динамо сейчас?
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
23.10.2023 в 23:23
Михайличенко, Буряк, Лужный... были ж нормальные варианты. Чтоб ответочка по честному и с размахом - Сабо. Нет же, третий помощник второго тренера, не пойми кто, которые вместе сделали что-то там. Ну пусть пробует, целей особых все равно нет.
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0
-1
aleks68
24.10.2023 в 05:14
все тобой перечисленные никогда не будут тренировать шахтёр.что в них нормального и почему они сейчас не тренируют?
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+1
-1
xapyga (Запорожье)
24.10.2023 в 10:05
это ж стеб
+1
0
balamyt (Boston)
23.10.2023 в 22:04
Тут все ясно...Просто Срна боится брать ответственность на себя за возможные провалы и чтобы долбше сидеть на тевлом месте спор.директора ,подсовывает Ахметке очередного тренера -жертву..Именно с его легой руки переманили Йовичевеча а потом Левена..который в свое время работал с Луческу в Шахтере...Дело не столько в тренерах (Шахтер и так в лидерах и был Чемпионом ...Для атакующего стиля игры (как в Жироне или Феенорде нужны белее техничние и качеств. игроки..(как были бразил. )...а значит деньги дря вложения ..а главное Мир в Украине..тогда не будут боятся ехать легионеры
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+1
-2
Kondor (Веселе)
23.10.2023 в 22:51
Ну на хиба этот бред.Я считал тебя более адекватным
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0
-2
Kondor (Веселе)
23.10.2023 в 22:54
Тем более это сообщение далекое от конкретики.Это как один блоХер часто пишет: может...может...может...А ,в результате фигня!
0
0
balamyt (Boston)
24.10.2023 в 18:13
Ну если у меня бред ..то выдай свой...Я написал то что лежит на поверхности..и все об этом знают кроме тебя..
0
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
23.10.2023 в 22:02
Вибачте!Срнi!
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0
0
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Баpceлиниуc
23.10.2023 в 22:33
А Сабо называл его Сырна.
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0
0
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Prach13 (Дрогобич)
23.10.2023 в 22:01
Я б дав Сернi попробувати !Остання гра менi дуже сподобалась,все верекалъхьно на напад!
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
23.10.2023 в 19:54
надо было дать Срне шанс--поспешили
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+2
0
balamyt (Boston)
24.10.2023 в 18:23
А кто ему его не дает...Может он сам не хочет и нашел очередного земляка как козла отпущения.Что у Пушича больше опыта чем у Срны...не уверен...Пусть пробуют ..но уверен что тот не на долго задержится..Слишком большие запросы...при скромном содержании
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
23.10.2023 в 19:42
Да тут як повезе.Або да або ні.Он Дедзербі у ШД нічого особливого, але Брайтон вивів у еврокупки.Фонсека тако ж.Тут незрозуміло як може піти. ТОму як по мені пофігу. Якщо прийде та заграють яскраво -скажуть ось воно те, що треба. Не заграють -піде з миром найдуть іншрго. Принанні у ШД вирішують швидко а не у ДК. Луч нетягне а на нього ставку роблять. Тільки сезони сруть. В цьому сезоні нефакт що взагалі ДК буде у єврокубках
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0
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Баpceлиниуc
23.10.2023 в 19:24
Чиво, чиво??? Какой к монахам Пушич? Такую знаменитую на всю Европу, по крайней мере восточную, команду и какой-то Пушич? Не, ну... ну пздц нах.. нет слов блъ.. Ахмет-хан, та гони ты этого Серну подальше от команды, бо он тебе в Шахтёре такое начудит...
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+1
-1
efim423 (odessa)
23.10.2023 в 19:08
это чтоб срну не разорвали после поражений ))
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+1
-2
aleks68
23.10.2023 в 19:32
ты ....за своих переживай
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0
-2
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Американец 2000
23.10.2023 в 19:06
Шило на мыло ((((((Голландца на боснийца - серьёзный обмен (((((((
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+1
-1
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scorpius (Ck)
23.10.2023 в 19:08
Ой, тебе вообще главное чтоб не Срна
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+1
-1
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Американец 2000
23.10.2023 в 19:10
Т Срна твой петух просто ((((((
+1
-3
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scorpius (Ck)
23.10.2023 в 19:13
Ну, он и не мой, а что там про петухов, то я в этих делах не специалист
0
0
JudgeDredd (Киев)
23.10.2023 в 19:19
Босниец бОльшую часть жизни провел в Нидерландах и имеет нидерландское подданство.
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+1
0
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Maldini (Киев)
24.10.2023 в 16:06
Всё правильно "американец!".но ахметка упорно не замечает своих тренеров,а как же развитие украинского футбола?"Куда смотрит ФФУ,на кого работаем?!Слава Украине и её ЗАЩИТНИКАМ!
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0
0
JudgeDredd (Киев)
23.10.2023 в 19:02
Як гравець більшу частину карьєри провів у аматорських клубах. Один сезон працював головним тренером "Твенте" і вивів їх у 2019 до вищого дивізіону. А так - більшу частину тренерської карьєри, а саме 17 років, працював у школі-інтернаті для молоді з проблемами поведінки. Хоча може саме це наразі Шахтарю і потрібно?
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+4
0
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Американец 2000
23.10.2023 в 19:08
Бить будет ???? Или лычки отпускать за плохую игру ???
Ответить
0
0
JudgeDredd (Киев)
23.10.2023 в 19:18
А я ж не знаю, как в Нидерландах принято трудных подростков воспитывать))
0
0
avatar
Баpceлиниуc
23.10.2023 в 19:29
Отобрать канабис.
+1
0
Kondor (Веселе)
23.10.2023 в 22:58
Когда Мериканец написал про "лычки" -мне сразу стал понятен уровень его развития.Это из тех..." Я сказал-ложка люминевая-значит она люминевая!"
0
-1
avatar
Американец 2000
24.10.2023 в 01:19
Kondor (Веселе) Ну твой ник даже коверкать не надо - меняешь одну букву и твоё полное имя ))))))
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
23.10.2023 в 18:59
М-да...
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
23.10.2023 в 19:01
Ты рад?Думаю это уровень Слота, еще возраст 52 года, он может поднять Шахтер до уровня Фейенорда.
Ответить
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
23.10.2023 в 19:07
Я еще просто не успел осознать, насколько это удачное решение
0
0
MaximSK (Киев)
23.10.2023 в 19:11
Когда осознаешь это, ты должен ликовать и прыгать от радости! Не каждый день Марин Пушич возглавляет Шахтер!
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
23.10.2023 в 19:14
Я уже ликую и прыгаю, ведь в Шахтере Ротаня не будет, как ты хотел
+1
0
MaximSK (Киев)
23.10.2023 в 19:16
Ротань просто занят, он руководит Александрией, но если что у него есть опыт работы одновременно в трех местах, может быть совмещение)
0
0
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scorpius (Ck)
23.10.2023 в 19:30
Если занят, то не будем беспокоить столь уважаемого и авторитетного специалиста
+1
0
aleks68
23.10.2023 в 19:34
ротаня только в динамо к суркисам
+1
-1
Kondor (Веселе)
23.10.2023 в 18:54
Не слишком убедительно.Опыта работы главным тренером нет...Был помощником главного тренера Феенорда....
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+4
0
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Maldini (Киев)
24.10.2023 в 16:09
Это называется "Нэхай гиршэ,абы иншэ!".Когда в Шахтёре будет украинский тренер и играть украинцы?!ахметка любит Украину-так докажи!Слава Украине и её ЗАЩИТНИКАМ!
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0
0

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