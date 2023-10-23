Шахтер завтра объявит о назначении Марино Пушича главным тренером, - Романо

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что " Шахтер " заинтересован в услугах боснийского 52-летнего специалиста Марино Пушича.

Более того, по данным источника, "Шахтер" уже согласовал условия контракта с тренером. По данным источника, о назначении будет объявлено во вторник, 24 октября.

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Отметим, что Пушич является многолетним помощником главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота. Они работали вместе еще в "Твенте".

У Пушича нет опыта работы главным тренером на высоком уровне, но во многом его работа помогла Слоту и создать тот "Фейеноорд", который мы видим сейчас, и который в прошлом сезоне обыгрывал "горняков" 7:1.

Напомним, что сейчас, после увольнения Патрика ван Леувена "Шахтер" с приставкой и.о. возглавляет Дарио Срна.