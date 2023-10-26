Источник: На встрече владельцев не было представителей нескольких клубов

В среду, 25-го октября, состоялась встреча владельцев клубов УПЛ, на которой также присутствовали представители Премьер-лиги, сообщает ТаТоТаке.

Однако представители не всех клубов нашли время и возможность посетить мероприятие. Как сообщает ТаТоТаке, встречу пропустили представители "Оболони", "Ворсклы", "Колоса", "Руха", "Шахтера", "Александрии", "Металлиста 1925" и "Кривбасса".

Итоги встречи пока неизвестны. Ранее говорилось, что на встрече должны обсуждаться судейство УПЛ и трансляции матчей.