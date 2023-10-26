Легионер Кривбасса назвал лучшего тренера в мире и в Украине. Без Юрия Вернидуба не обошлось

Хорватский легионер "Кривбасса" Хрвое Илич принял участие в традиционной клубной рубрике "Футбольные вопросы". Игрок в режиме блиц рассказал о своих предпочтениях.

Лучшим тренером в мире Илич считает Карло Анчелотти, а в Украине (после Валерия Лобановского) – Юрия Вернидуба. То же касается и клубов в целом. Из зарубежных Илич отметил "Реал", из украинских – "Кривбасс".

Лучшим игроком всех времен Илич считает Роналду, а самым сильным игроком, против которого выходил на поле – израильтянина Эрана Захави.

Илич отметил стадион "Блунфилд" как топовую арену, на которой ему приходилось играть (Тель-Авив, Израиль, домашняя арена сразу для трех местных клубов - "Хапоэля", "Маккаби" и "Бней-Иегуды").

Заветным желанием Хрвое Илича является выйти с "Кривбассом" в Лигу чемпионов.