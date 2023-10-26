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Легионер Кривбасса назвал лучшего тренера в мире и в Украине. Без Юрия Вернидуба не обошлось

Премьер-лига
(1 голосов)

Хрвое Илич прошел блиц-опрос

Легионер Кривбасса назвал лучшего тренера в мире и в Украине. Без Юрия Вернидуба не обошлось

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Хорватский легионер "Кривбасса" Хрвое Илич принял участие в традиционной клубной рубрике "Футбольные вопросы". Игрок в режиме блиц рассказал о своих предпочтениях.

Лучшим тренером в мире Илич считает Карло Анчелотти, а в Украине (после Валерия Лобановского) – Юрия Вернидуба. То же касается и клубов в целом. Из зарубежных Илич отметил "Реал", из украинских – "Кривбасс".

Лучшим игроком всех времен Илич считает Роналду, а самым сильным игроком, против которого выходил на поле – израильтянина Эрана Захави.

Илич отметил стадион "Блунфилд" как топовую арену, на которой ему приходилось играть (Тель-Авив, Израиль, домашняя арена сразу для трех местных клубов - "Хапоэля", "Маккаби" и "Бней-Иегуды").

Заветным желанием Хрвое Илича является выйти с "Кривбассом" в Лигу чемпионов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Хрвое Илич
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Источник:
ФК Кривбас

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