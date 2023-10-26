Малоизвестный, вдохновенный, вспыльчивый. Кто такой Марино Пушич

Дарио Срна очень быстро отошел от тренерских дел и передал эстафету Марино Пушичу. Сразу возникает логический вопрос – кто это такой? Если поверхностно, то дончане доверились ассистенту Арне Слоту; Слот в прошлом году разгромил "Шахтер" 7:1, ранее добравшись до финала Лиги конференций, недавно находился на карандаше "Тоттенхэма". Нидерландец совершил подвиг во главе "Фейеноорда", прославил себя победой в Эредивизе, и этот успех затронул окружающих – среди них и оказался новый рулевой "оранжево-черных". И чего от него ждать?

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Кого мы видим перед собой? Невнятного в прошлом полузащитника с широкой географией (Нидерланды, Сербия, Германия, Бельгия) и в дальнейшем противоречивого специалиста. В 2010-м босниец повесил бутсы на гвоздь и принял U-19 "Витесса", с которым выдал неоднозначные результаты – сначала молодежка покинула чемпионат, однако через два года заняла удовлетворительное четвертое место.

Из заметного — в тот период Пушич работал бок о бок с неким Робином Гозенсом, которого "откопал" в пятой немецкой лиге. Знакомство походило на анекдот — игрок не верил в собственные перспективы, планировал стать полицейским, поэтому ради его спасения пришлось включить харизму.

"Я открыл для себя Гозенса в 2012-м году, когда он был молод и все еще играл в пятом немецком дивизионе", - пояснил менеджер. “Я много боролся, чтобы убедить его перейти к нам. В конце концов, он согласился пойти со мной в академию Витесса, и так началась его профессиональная карьера. У нас до сих пор особые отношения. Робин поздно пришел в профессиональный футбол, но я увидел в нем что-то особенное, был уверен, что он сможет это сделать”.

Далее Марино получил новое амплуа – НАК "Брэда", "Интер" Баку и "Твенте" испытали его в качестве помощника.

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В сезоне 2017/18 представителя Энсхеде откровенно лихорадило — клуб переживал затяжной кризис, возникший из-за финансовых неурядиц. Неудачная трансферная политика спровоцировала проблемы с лицензированием, повлекла массовые штрафы, поэтому было даже справедливо, когда команда финишировала последней в турнирной таблице.

Все это время руководство пыталось спастись, вместо опального Рене Хаке пригласило Гертьяна Вербека, но быстро убедилось, что лодка все равно утонет. Пушича не впервые привлекали к работе на мостике, когда продолжались внутренние перестановки, однако в марте 2018-го дали "зеленый свет" – мол, делай все, как знаешь. Как итог, Марино располагал шести турами, уступил в трех и только раз победил – "Зволле" спасовал со счетом 0:2.

Опять же — наш не слишком бдительный болельщик может возмутиться: у балканца нет богатого опыта, ведь практически всегда находился за спиной других персонажей. Впрочем, это не совсем так: Пушич трудился на самостоятельной основе, пусть и во второй по знаковости лиге, и преодолел дистанцию, благодаря которой можно сделать определенные выводы.

Местные СМИ прогнозировали, что коуча уволят, однако в "Твенте" решили, что достаточно мучить футболистов и предложили боснийцу полноценный контракт. Здесь следует выделить два момента, дающих важную характеристику: Пушич обладает неплохим тактическим арсеналом и стремится ставить атакующий стиль, но носит вспыльчивый характер, из-за чего способен сжечь все мосты.

Давайте по порядку. Еще на заре карьеры Марино манипулировал разными рисунками, а в состоянии "тукеров" чаще всего обращался к 4-3-3, 4-4-2 и 4-2-3-1 с акцентом на постоянный прессинг соперника. Его философия совпадает с мечтами Рината Ахметова, хотя по правде и не могла быть другой — все из-за специфики нидерландской среды, где исповедуется открытый футбол и о защите не так придирчиво думают.

Оперируя боеспособным составом, наставник довольно легко выиграл Ээрстедивизи — коллектив уверенно набрал 80 баллов, занял лидирующее место, забил 72 мяча (четвертый показатель) и пропустил только 39 (лучшие цифры среди остальных конкурентов). Эта разница стала ключевой, гарантировала повышение в классе, однако не нашла стопроцентное одобрение у публики.

Сложилась интересная ситуация — чиновники и эксперты признали Пушича лучшим тренером розыгрыша 2018/19, впрочем, в кабинетах "Твенте" решительно закивали головами: нам этот человек больше не нужен. Неужели вселенская несправедливость, неадекватность функционеров или какие-нибудь подковерные игры? Нет.

5-го мая 2019-го года Марино расписал боевую ничью с "Камбюром" (2:2), а уже через два дня сидел на чемоданах. Технический директор Тед ван Леувен дал краткий комментарий по соответствующему поводу: “В прошлом сезоне мы достигли важнейшей цели – возвращение в Эредивизе. Главную роль в этом сыграл Марино Пушич. Это была сложная задача при сложных обстоятельствах. Мы благодарны ему за это. Но "Твенте" и Марино не на одной стороне относительно футбольной философии и ее реализации. Вот почему мы расходимся”.

Потом выяснилась истинная сущность Пушича — будучи максималистом (что, безоговорочно, конечно, положительная черта), босниец перегнул палку, не ладил со всеми игроками и частью персонала и в итоге остался одиноким. Бурные эмоции не всегда дают правильный заряд, а Марино, в отличие от флегматичного Патрика ван Леувена, не скрывает экспрессию – сложно сказать, как он покажет себя в расположении дончан, но "Твенте" немедленно расторг трудовой договор, который вообще-то должен был истечь зимой 2021-го.

Ник Генгельман был третьим вратарем за время пребывания Марино, не котировался специалистом, и когда должен был презентовать автобиографию, то не подбирал слова: “Также есть материал, посвященный Пушичу. Пушич — самый отвратительный человек, с которым я когда-либо работал. Каждый раз, когда я его вижу, меня пробирают муравьи. Нет, он не был самым плохим тренером. Им был Вербек. По крайней мере, худшим для "Твенте". Я считал, что он был достаточно справедлив в своем подходе, но его взгляды на тот момент не помогали”.

Безусловно, здесь можно помахать пальцем — Генгельман не провел ни минуты под руководством Пушича, был предвзят и мог написать все, что ему вздумается. Более того, голкипер сам об этом заявил: “Я не убеждаю, что все это правда. Я просто описал свою правду, свое чувство эпизодов”.

Но есть одно "но" – даже после отъезда из Энсхеде специалист преподносился в не очень благоприятном свете. В апреле 2022-го "Фейеноорд" принял дома пражскую "Славию" (3:3), игра запомнилась противоречивыми моментами, и в перерыве Марино принялся разбираться с Питером Олаинкой, нападающим чехов. VAR в Лиге конференций отсутствует, игрок сравнял счет 1:1, поэтому Пушич начал спорить с ним по поводу неправомерности гола. Ну как спорить?... Схватил за горло, за что был мгновенно удален арбитром. Вот вам и поведение.

В сочетании с этим Пушича критиковали за тактическую неграмотность, в результате чего босниец воевал с газетчиками. И хорошо, что на его дороге встретился Слот – ценитель подобных спортивных идей.

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“Я буду скучать по очень хорошему человеку. С того дня, как мы начали работать вместе и до сих пор не было ни одного дня, чтобы я не чувствовал его поддержки и преданности. Это может показаться клише, но очень особенным. Чтобы отплатить за его верность, я не хотел лишать его возможности поработать с "Шахтером". Невероятно грустно, что он идет, но я желаю ему этой возможности больше, чем кому бы то ни было", — поделился мыслями Слот.

Мы тоже прибегнем к клише — оба преодолели Крым, Рим и медные трубы. Пушич повсюду тянулся хвостиком, побывал в Киеве, когда "Динамо" разобралось с Алкмаром в квалификации Лиги чемпионов, покинул команду, как только СМИ пронюхали, что Слот вел тайные переговоры с "Фее".

Понятно, что именно Арне был фронтменом дуэта, однако Марино повлиял на формирование его идеологии. “Когда мы прибыли в “Фейеноорд”, у нас было две миссии. Первая — чтобы команда играла привлекательно, в атакующий футбол, по чему ее будут олицетворять фанаты. Вторая – чтобы вырастить игроков, которых мы бы продали за серьезные деньги”.

Технически Пушич подходит: у него было дело с молодежью, что важно для "оранжево-черных", также является проводником взглядов Арне, чем не грех похвастаться. Увидим, что он придумает, чтобы изменить действующего чемпиона Украины — работы достаточно.

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