Квасница: Ротань создал в Александрии интересную команду

Вингер " Руха " Илья Квасница поделился ожиданиями от матч 12-го тура УПЛ с "Александрией".

"Наш будущий соперник хорошо атакует и имеет хорошую игровую структуру. Руслан Ротань создал интересную команду, с которой можно будет сыграть в яркий футбол.

Конечно, мы изучали наш предыдущий матч против "Александрии", ведь эта кубковая игра состоялась относительно недавно. В субботнем матче "Руху" нужно больше обострять и лучше реализовывать свои моменты.

У команды сейчас непростой календарь, но думаю, мы справимся. Каждый из нас работает на тренировках и готовится к непростым матчам против "Александрии", "Днепра-1" и "Оболони". Важно будет правильно восстановиться после каждого из матчей, чтобы в оптимальных кондициях проводить каждую игру. "Рух" постарается взять в этих матчах как можно больше очков", - сказал Квасница.