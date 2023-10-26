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Квасница: Ротань создал в Александрии интересную команду

Премьер-лига
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(1 голосов)

В субботу Рух сыграет с Александрией

Квасница: Ротань создал в Александрии интересную команду

fcrukh.com

Новина українською

Вингер "Руха" Илья Квасница поделился ожиданиями от матч 12-го тура УПЛ с "Александрией".

"Наш будущий соперник хорошо атакует и имеет хорошую игровую структуру. Руслан Ротань создал интересную команду, с которой можно будет сыграть в яркий футбол.

Конечно, мы изучали наш предыдущий матч против "Александрии", ведь эта кубковая игра состоялась относительно недавно. В субботнем матче "Руху" нужно больше обострять и лучше реализовывать свои моменты.

У команды сейчас непростой календарь, но думаю, мы справимся. Каждый из нас работает на тренировках и готовится к непростым матчам против "Александрии", "Днепра-1" и "Оболони". Важно будет правильно восстановиться после каждого из матчей, чтобы в оптимальных кондициях проводить каждую игру. "Рух" постарается взять в этих матчах как можно больше очков", - сказал Квасница.

Напомним, что поединок "Рух" - "Александрия" состоится в субботу, 28 октября, и начнется в 18:00.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Илья Квасница
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (3)
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Djibouti (Djibouti)
26.10.2023 в 21:23
Цікава команда, але «горіт» всім підряд
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хмельничанин (Хмельницкий)
26.10.2023 в 19:23
"Наш майбутній суперник добре атакує" .Конечно, забили аж 7 мячей в 11-ти играх. Это тот случай, когда лучше промолчать. Всё-таки может люди подумают, что умный.
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avatar
Американец 2000
26.10.2023 в 18:03
Только никто этого кроме тебя не замечает почему то ))))))))
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