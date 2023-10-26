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Квасница: Ротань создал в Александрии интересную команду
В субботу Рух сыграет с Александрией
fcrukh.com
Вингер "
"Наш будущий соперник хорошо атакует и имеет хорошую игровую структуру. Руслан Ротань создал интересную команду, с которой можно будет сыграть в яркий футбол.
Конечно, мы изучали наш предыдущий матч против "Александрии", ведь эта кубковая игра состоялась относительно недавно. В субботнем матче "Руху" нужно больше обострять и лучше реализовывать свои моменты.
У команды сейчас непростой календарь, но думаю, мы справимся. Каждый из нас работает на тренировках и готовится к непростым матчам против "Александрии", "Днепра-1" и "Оболони". Важно будет правильно восстановиться после каждого из матчей, чтобы в оптимальных кондициях проводить каждую игру. "Рух" постарается взять в этих матчах как можно больше очков", - сказал Квасница.
Напомним, что поединок "Рух" - "Александрия" состоится в субботу, 28 октября, и начнется в 18:00.
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