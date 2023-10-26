Динамо на 6-м месте рейтинга по воспитанным действующим профессиональным игрокам, Шахтер – на 11-м

CIES Football Observatory подсчитал нынешний рейтинг клубов мира, воспитавших наибольшее количество профессиональных футболистов, которые в настоящий момент играют в командах топовых дивизионов 48 стран.

В топ 11 рейтинга входят и два украинских гранда – "Динамо" и " Шахтер ".

Так, на данный момент 80 действующих игроков, которые играют в различных клубах, являются воспитанниками киевского клуба. Этот показатель позволяет киевлянам занимать шестую строчку рейтинга.

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"Шахтер" имеет в активе 74 воспитанников своей академии среди действующих профессионалов-футболистов, выступающих на уровне элитарных дивизионов. Это дает возможность "горнякам" делить десятую строчку рейтинга с загребским "Динамо" из Хорватии.

Интересно, что в первой команде "Динамо" задействованы 18 воспитанников клубной академии, а в "Шахтере" - 15. Это наивысшие показатели для всех представленных в указанном рейтинге клубов.

Отметим, что тройка лидеров рейтинга - "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия) и "Спортинг" (Португалия).