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Шахтер и Динамо интересуются 18-летним хавбеком Вереса
Дмитрий Годя зарекомендовал себя в Вересе U-19 и сборной Украины U-19
Фото: НК Верес
Оба украинских гранда – "Динамо" и "Шахтер" – проявляют интерес к 18-летнему атакующему хавбеку "
По информации источника, парень давно был "на карандаше" у грандов, однако именно сейчас, после успешного выступления в юношеской команде "Вереса" и сборной Украины U-19 этот интерес может перерасти в что-то более конкретное.
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Также отмечается, что зимой "Верес" вряд ли отпустит игрока. Турнирное положение в УПЛ у команды критическое, и чтобы спасти ситуацию в клубе планируют дать шанс молодым игрокам, в том числе и Годе.
Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за "Верес U-19", в которых забил 5 голов (3 с пенальти).
В августе 2023 года "Верес" продлил контракт с Дмитрием на 3 года.
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