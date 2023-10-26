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Шахтер и Динамо интересуются 18-летним хавбеком Вереса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дмитрий Годя зарекомендовал себя в Вересе U-19 и сборной Украины U-19

Шахтер и Динамо интересуются 18-летним хавбеком Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Оба украинских гранда – "Динамо" и "Шахтер" – проявляют интерес к 18-летнему атакующему хавбеку "Вереса" Дмитрию Годе. Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации источника, парень давно был "на карандаше" у грандов, однако именно сейчас, после успешного выступления в юношеской команде "Вереса" и сборной Украины U-19 этот интерес может перерасти в что-то более конкретное.

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Также отмечается, что зимой "Верес" вряд ли отпустит игрока. Турнирное положение в УПЛ у команды критическое, и чтобы спасти ситуацию в клубе планируют дать шанс молодым игрокам, в том числе и Годе.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за "Верес U-19", в которых забил 5 голов (3 с пенальти).

В августе 2023 года "Верес" продлил контракт с Дмитрием на 3 года.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Дмитрий Годя
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Комментарии (4)
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mr.Smith
26.10.2023 в 19:58
Турнірну таблицю бачили-Динамо вже середнячок,а не гранд.
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+2
-6
Kondor (Веселе)
26.10.2023 в 20:45
Им в это трудно поверить.
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+1
-3
Будєм разбіратся (Київ)
26.10.2023 в 20:51
Kondor буковку r на n поміняй в кінці ніку. В це буде легко повірити
+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
26.10.2023 в 20:50
Поняття «гранд» не визначається турнірним становищем команд після 10 турів 32-го чемпіонату України з футболу.
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+2
-2

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