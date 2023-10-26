Шахтер и Динамо интересуются 18-летним хавбеком Вереса

Оба украинских гранда – "Динамо" и "Шахтер" – проявляют интерес к 18-летнему атакующему хавбеку " Вереса " Дмитрию Годе. Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации источника, парень давно был "на карандаше" у грандов, однако именно сейчас, после успешного выступления в юношеской команде "Вереса" и сборной Украины U-19 этот интерес может перерасти в что-то более конкретное.

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Также отмечается, что зимой "Верес" вряд ли отпустит игрока. Турнирное положение в УПЛ у команды критическое, и чтобы спасти ситуацию в клубе планируют дать шанс молодым игрокам, в том числе и Годе.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за "Верес U-19", в которых забил 5 голов (3 с пенальти).

В августе 2023 года "Верес" продлил контракт с Дмитрием на 3 года.