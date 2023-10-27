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Надеин - о зимних трансферах Вереса: Будем прорабатывать бразильский и африканский вектор
Президент Вереса говорит, что украинский рынок игроков достаточно узок
Фото: НК Верес
Президент "
"Мы ведем игроков, и новый спортивный директор уже эффективно включился в работу. Бесспорно, мы хотим усилить все позиции. К сожалению, украинский рынок игроков достаточно узок, поэтому мы будем подписывать легионеров.
Сегодня у нас уже есть два бразильца, возможно, будем прорабатывать этот вектор. Можно попробовать африканский вектор, как некоторые наши клубы, но есть проблемы с визами.
Нет прямого перелета и чтобы попасть в Украину нужно делать европейскую визу. Это усложняет процесс и некоторые клубы занимаются африканскими игроками по полгода. С бразильцами в этом отношении проще", — сказал Надеин.
Напомним, что после 11 туров в украинской Премьер-лиге, "Верес" находится на 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе шесть очков.
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