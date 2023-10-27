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Надеин - о зимних трансферах Вереса: Будем прорабатывать бразильский и африканский вектор

Премьер-лига
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Президент Вереса говорит, что украинский рынок игроков достаточно узок

Надеин - о зимних трансферах Вереса: Будем прорабатывать бразильский и африканский вектор

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, какую трансферную кампанию стоит ожидать зимой от ровенского клуба.

"Мы ведем игроков, и новый спортивный директор уже эффективно включился в работу. Бесспорно, мы хотим усилить все позиции. К сожалению, украинский рынок игроков достаточно узок, поэтому мы будем подписывать легионеров.

Сегодня у нас уже есть два бразильца, возможно, будем прорабатывать этот вектор. Можно попробовать африканский вектор, как некоторые наши клубы, но есть проблемы с визами.

Нет прямого перелета и чтобы попасть в Украину нужно делать европейскую визу. Это усложняет процесс и некоторые клубы занимаются африканскими игроками по полгода. С бразильцами в этом отношении проще", — сказал Надеин.

Напомним, что после 11 туров в украинской Премьер-лиге, "Верес" находится на 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе шесть очков.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
sport-express.ua

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