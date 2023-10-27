Пономарев: Хотим взять реванш у Александрии за поражение в Кубке

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ с "Александрией".

"У нас впереди три сложных матча, которые мы сыграем дома. Мы серьезно настраиваемся, ведь нам будут противостоять хорошие соперники – "Александрия", "Днепр-1", "Оболонь". Нам точно будет очень сложно. Сейчас мы будем принимать решение, как распределить силы, ведь у "Руха" большая обойма футболистов и исходя из того, что игроки будут демонстрировать на тренировках, нужно будет определить, кто лучше готов, чтобы выйти на поле.

Первым нашим соперником будет "Александрия". Мы уже играли с этой командой в Кубке Украины, но тогда мы делали ротацию, хотя это и не оправдывает наше поражение. "Рух" пропустил гол на последних секундах матча и теперь мы хотим взять реванш. "Александрия" – хорошая команда, играющая в структурный футбол, контролирующая мяч. Думаю, это будет интересное противостояние.

Наши футболисты хорошо трудятся на тренировках. У нас молодая команда и хочется, чтобы игроки не допускали таких ошибок, которые были в предыдущей игре с "Вересом". Им нужно прогрессировать, анализировать свои действия, и надеюсь, что такое больше не повторится. Ребята сделали выводы и двигаются дальше", - сказал Пономарев.