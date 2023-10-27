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Пономарев: Хотим взять реванш у Александрии за поражение в Кубке
В субботу Рух примет Александрию
Фото: ФК Рух
Главный тренер "
"У нас впереди три сложных матча, которые мы сыграем дома. Мы серьезно настраиваемся, ведь нам будут противостоять хорошие соперники – "Александрия", "Днепр-1", "Оболонь". Нам точно будет очень сложно. Сейчас мы будем принимать решение, как распределить силы, ведь у "Руха" большая обойма футболистов и исходя из того, что игроки будут демонстрировать на тренировках, нужно будет определить, кто лучше готов, чтобы выйти на поле.
Первым нашим соперником будет "Александрия". Мы уже играли с этой командой в Кубке Украины, но тогда мы делали ротацию, хотя это и не оправдывает наше поражение. "Рух" пропустил гол на последних секундах матча и теперь мы хотим взять реванш. "Александрия" – хорошая команда, играющая в структурный футбол, контролирующая мяч. Думаю, это будет интересное противостояние.
Наши футболисты хорошо трудятся на тренировках. У нас молодая команда и хочется, чтобы игроки не допускали таких ошибок, которые были в предыдущей игре с "Вересом". Им нужно прогрессировать, анализировать свои действия, и надеюсь, что такое больше не повторится. Ребята сделали выводы и двигаются дальше", - сказал Пономарев.
Напомним, что матч "Рух" - "Александрия" состоится в субботу, 28 октября, и начнется в 18:00.
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