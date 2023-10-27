Марко Девичу – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Металлиста? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 27-го октября, свой 40-летний юбилей отмечает лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич. На его счету 98 голов в составе "желто-синих". Натурализованный украинец повесил бутсы на гвоздь три года назад, в 2020-м году.

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