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Марко Девичу – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Металлиста? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего нападающего в комментариях

Марко Девичу – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Металлиста? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27-го октября, свой 40-летний юбилей отмечает лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич. На его счету 98 голов в составе "желто-синих". Натурализованный украинец повесил бутсы на гвоздь три года назад, в 2020-м году.

По случаю Дня рождения бывшего форварда мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.

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Комментарии (4)
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Харьковчанин (Харків)
27.10.2023 в 23:46
Вітаю!
Ответить
0
0
Caballero (DC)
27.10.2023 в 16:24
Молодий ще!
Ответить
+5
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
27.10.2023 в 13:53
Девіча відкрив для України Кіарцяний.
Ответить
+3
0
Caballero (DC)
27.10.2023 в 16:25
І Папу Гуайє.
Ответить
+2
0

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