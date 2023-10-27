Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марко Девичу – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Металлиста? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего нападающего в комментариях
Сегодня, 27-го октября, свой 40-летний юбилей отмечает лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич. На его счету 98 голов в составе "желто-синих". Натурализованный украинец повесил бутсы на гвоздь три года назад, в 2020-м году.
- Больше футбольных викторин - в режимі Live в Telegram UA-Football
По случаю Дня рождения бывшего форварда мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Близниченко: Поворознюк решил, что имеет полное право не платить мне зарплату, пока я травмирован
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Президент Миная: Из нас цинично сделали клоунов. Так стоит ли инвестировать в футбол?
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
- 14:00 Зарубежные Внимательно ли вы следили за первым кругом групповой стадии ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол
- 09:30 Зарубежные Хорошо ли вы помните противостояния Шахтера с испанскими клубами? Квиз от UA-Футбол
- 08:00 Зарубежные Новый тренер для Шахтера, перенесенный матч Черноморца, плохое судейство для Реала. Главные новости за 23 октября
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Харьковчанин (Харків)
27.10.2023 в 23:46
Ответить
0
0
Caballero (DC)
27.10.2023 в 16:24
Ответить
+5
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
27.10.2023 в 13:53
Ответить
+3
0
Caballero (DC)
27.10.2023 в 16:25
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн