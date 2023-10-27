Бывший нападающий Миная: Еду брали с собой из дома, кому-то родственники переводили средства, кто-то в долги залез

Недавно "Минай" на официальном уровне объявил о расставании с Даниилом Колесником. После того, как футболист разорвал контракт с клубом, он дал интервью, где рассказал, в частности, и о финансовом положении клуба.

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– В этом сезоне у вас было мало игрового времени. Именно это подтолкнуло вас покинуть "Минай"?

– Не успел восстановиться после травмы передней связки, вышел на 8 минут с "Металлистом 1925", а затем надорвал заднюю поверхность бедра. Ко мне были претензии по поводу ненадлежащей формы, чтобы играть в основе или выходить из скамейки запасных.

– Чье было решение?

– Во вторник сели и поговорили со спортивным директором Сергеем Биланом. Я подошел и сказал: "Если на меня не рассчитывают, давайте разорву контракт и буду искать себе клуб".

Анатольевич переговорил с Шараном. В личном разговоре Богданович сказал, что для меня будет лучше разорвать контракт и найти себе клуб, где буду получать больше времени.

Травма за травмой, и получилось так, что принял участие только в одном матче. Решение покинуть "Минай" назрело не только из-за отсутствия игровой практики.

– Какие еще факторы подтолкнули вас покинуть "Минай"?

– В команде есть задержки по зарплате. Нам только закрыли за сентябрь. При том всем, что у "Миная" одни из самых низких зарплат в УПЛ. Ребята, проживающие на базе, говорят об отсутствии питания. Нам сказали: делайте, что хотите, финансов нет.

– Это впервые в карьере, когда в разгар сезона оказались без клуба?

– Такого не было.

– А как с питанием решали вопросы?

– Брали с собой из дома, кому-то родственники переводили средства, кто-то в долги залез. Это не уровень Премьер-лиги. Такое положение дел меня не устраивало, на что Билан мне ответил: "Можешь собирать вещи и ехать". После этого в команде была напряженная ситуация. Нет результатов, финансовое положение ухудшилось, а в личном плане звоночек, что пора идти.

– Инвесторы клуба теряют интерес к проекту?

– Когда у нас была игра с "Оболонью", президент забрал детей со стадиона. Когда мы спрашивали о зарплате, нам говорили: "У президента нет никаких эмоций, он не видит смысла. Зарплат не будет. Пока так".

Разве так может быть в команде уровня УПЛ? У всех есть семьи, ребята на что-то рассчитывают. Спортивный директор говорил: Официальная зарплата вам пришла. Все остальное уже лично".

– Вы оставили клуб без сжигания мостов?

– Пожали руки со спортивным директором и главным тренером. Никаких обид. Просто на сегодняшний день для меня будет лучше покинуть расположение "Миная".

Я очень благодарен Богдановичу [Владимиру Шарану], что он дал мне возможность дебютировать в УПЛ. Каждый молодой игрок мечтает поработать под руководством столь опытного тренера.

Там подобрался очень классный коллектив, на котором все держится. Ребята пытаются исправить положение, в котором очутилась команда.

Напомним, что после одиннадцати туров "Минай" идет на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.