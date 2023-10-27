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Может стать даже одноклубником Трубина. Инсайдер рассказал, кто, кроме Ювентуса, следит за Судаковым
Италия, Англия, Португалия…
shakhtar.com
Итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщает о том, что многие состоятельные и авторитетные клубы следят за талантом "Шахтера" Георгием Судаковым. Об этом Скира написал в соцсети.
"Многие важные клубы следят за лучшим талантом "Шахтера" Георгием Судаковым: скауты "Ювентуса", "Арсенала", "Бенфики", "Брайтона", "Челси" следили за ним во время последних игр", - говорится в сообщении.
Many important european clubs are monitoring #Shakhtar’s top talent Georgiy #Sudakov (born in 2002): #Juventus, #Arsenal, #Benfica, #Brighton and #Chelsea scouts have watched him during the last games. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 27, 2023
Добавим, что ранее итальянские СМИ писали об интересе Судакова со стороны "Ювентуса". Также была информация о заинтересованности от "Челси".
Напомним, что за "Челси" играет украинец Михаил Мудрик, за "Арсенал" – украинец Александр Зинченко, а за "Бенфику" – украинец Анатолий Турбин. Все они вышли из структуры "Шахтера".
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