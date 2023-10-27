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Может стать даже одноклубником Трубина. Инсайдер рассказал, кто, кроме Ювентуса, следит за Судаковым

Премьер-лига
(1 голосов)

Италия, Англия, Португалия…

Может стать даже одноклубником Трубина. Инсайдер рассказал, кто, кроме Ювентуса, следит за Судаковым

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщает о том, что многие состоятельные и авторитетные клубы следят за талантом "Шахтера" Георгием Судаковым. Об этом Скира написал в соцсети.

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"Многие важные клубы следят за лучшим талантом "Шахтера" Георгием Судаковым: скауты "Ювентуса", "Арсенала", "Бенфики", "Брайтона", "Челси" следили за ним во время последних игр", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее итальянские СМИ писали об интересе Судакова со стороны "Ювентуса". Также была информация о заинтересованности от "Челси".

Напомним, что за "Челси" играет украинец Михаил Мудрик, за "Арсенал" – украинец Александр Зинченко, а за "Бенфику" – украинец Анатолий Турбин. Все они вышли из структуры "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии (6)
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Kondor (Веселе)
27.10.2023 в 15:30
Зрозуміло Що ви не маете про що писати от і тулите одне й те саме котрий місяць.
Ответить
0
-1
aleks68
27.10.2023 в 16:39
жаба давит?
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2023 в 23:31
так вот оно какое - КРИТИКАНСТВО?))) p.s. ну что у вас на сайте с комментами, а?
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2023 в 15:20
В Челси надо, хорошая пара будет.
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
27.10.2023 в 20:21
Вряд ли вратарь и полузащитник будут хорошей парой. Разве что будут общаться в раздевалке...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2023 в 22:47
мишане выдали перчатки?))
0
0

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