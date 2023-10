Может стать даже одноклубником Трубина. Инсайдер рассказал, кто, кроме Ювентуса, следит за Судаковым

Итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщает о том, что многие состоятельные и авторитетные клубы следят за талантом "Шахтера" Георгием Судаковым. Об этом Скира написал в соцсети.

Many important european clubs are monitoring #Shakhtar’s top talent Georgiy #Sudakov (born in 2002): #Juventus, #Arsenal, #Benfica, #Brighton and #Chelsea scouts have watched him during the last games. #transfers