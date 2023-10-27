Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс и Днепр-1 рассудит Панчишин и другие судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ
Судейские назначения на матчи 12-го тура чемпионата
Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 12-го тура
ВАР будет на 6 из 7 матчей тура - единственное исключение, поединок "Зари" и "Полесья".
28 октября
13:00. "Кривбасс" – "Днепр-1". Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков). Арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская обл.).
15:00. "Колос" – "Динамо". Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон).
17:00. "Заря" – "Полесье". Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).
18:00. "Рух" – "Александрия". Львов. Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.). Арбитр ВАР – Ярослав Козык (Мукачево).
29 октября
13:00. "Минай" - "Верес". Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
13:00. ЛНЗ – "Оболонь". Арбитр – Роман Блавацкий (Львов). Арбитр ВАР – Александр Шандор (Львов).
15:00. "Ворскла" – "Металлист 1925". Арбитр – Александр Каленов (Ивано-Франковск). Арбитр ВАР – Александр Соловьян (Киевская обл.).
Матч "Черноморец" – "Шахтер" был перенесен.
Популярное сейчас
- Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Президент Миная: Из нас цинично сделали клоунов. Так стоит ли инвестировать в футбол?
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль