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Кривбасс и Днепр-1 рассудит Панчишин и другие судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Судейские назначения на матчи 12-го тура чемпионата

Кривбасс и Днепр-1 рассудит Панчишин и другие судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ

Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 12-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

ВАР будет на 6 из 7 матчей тура - единственное исключение, поединок "Зари" и "Полесья".

28 октября

13:00. "Кривбасс" – "Днепр-1". Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков). Арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская обл.).

15:00. "Колос" – "Динамо". Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон).

17:00. "Заря" – "Полесье". Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).

18:00. "Рух" – "Александрия". Львов. Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.). Арбитр ВАР – Ярослав Козык (Мукачево).

29 октября

13:00. "Минай" - "Верес". Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса).

13:00. ЛНЗ – "Оболонь". Арбитр – Роман Блавацкий (Львов). Арбитр ВАР – Александр Шандор (Львов).

15:00. "Ворскла" – "Металлист 1925". Арбитр – Александр Каленов (Ивано-Франковск). Арбитр ВАР – Александр Соловьян (Киевская обл.).

Матч "Черноморец" – "Шахтер" был перенесен.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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