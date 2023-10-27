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Близниченко: Договорились с президентом, если команда достигнет поставленных задач, то в конце сезона получим премиальные за ничьи

Премьер-лига
(1 голосов)

Премий за ничьи команда пока не получает

Близниченко: Договорились с президентом, если команда достигнет поставленных задач, то в конце сезона получим премиальные за ничьи

nkveres.com

Новина українською

Вингер "Вереса" Андрей Близниченко рассказал об интересной системе бонусов в команде.

– Начала ли команда в этом сезоне получать премии за ничьи, которые обещал президент Иван Надеин?

– Премий за ничьи мы пока не получаем. Договорились с президентом, если команда достигнет поставленных на сезон задач, то в конце сезона получим деньги за все ничьи.

– А целесообразно ли платить премии игрокам за ничьи? Ведь, как правило, в амбициозных коллективах футболисты получают финансовые бонусы только за победы.

– По-моему, здесь все зависит от того, за какие места борется клуб. Если в нашем случае – то у нас каждый балл на вес золота и в конце этот балл или два может стать решающим, как, например, в прошлом сезоне.

Поэтому считаю, что в "Вересе" должны быть премии не только за победы, но и за каждую ничью тоже. Если клуб борется за еврокубки и призовые места, то считаю целесообразным премировать только за выездные ничьи.

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В статье: Верес (Ровно) Андрей Близниченко
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