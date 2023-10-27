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Близниченко: Договорились с президентом, если команда достигнет поставленных задач, то в конце сезона получим премиальные за ничьи
Премий за ничьи команда пока не получает
nkveres.com
Вингер "
– Начала ли команда в этом сезоне получать премии за ничьи, которые обещал президент Иван Надеин?
– Премий за ничьи мы пока не получаем. Договорились с президентом, если команда достигнет поставленных на сезон задач, то в конце сезона получим деньги за все ничьи.
– А целесообразно ли платить премии игрокам за ничьи? Ведь, как правило, в амбициозных коллективах футболисты получают финансовые бонусы только за победы.
– По-моему, здесь все зависит от того, за какие места борется клуб. Если в нашем случае – то у нас каждый балл на вес золота и в конце этот балл или два может стать решающим, как, например, в прошлом сезоне.
Поэтому считаю, что в "Вересе" должны быть премии не только за победы, но и за каждую ничью тоже. Если клуб борется за еврокубки и призовые места, то считаю целесообразным премировать только за выездные ничьи.
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