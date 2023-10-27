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Рух - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
В 12-м туре УПЛ "Рух" примет "Александрию".
Команды месяц назад встречались в рамах Кубка Украины, и львовяне обидно проиграли, пропустив автогол уже в компенсированное ко второму тайму время.
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Теперь у львовян будет шанс взять реванш, ну а "Александрии" доказать, что победа в кубковом матче не была случайной.
Эта игра состоится в субботу, 28 октября и начнется в 18:00. Ее в прямом эфире покажет YouTube-канал УПЛ ТВ. Также можно будет смотреть в свободном доступе на региональных телеканалах Суспільного.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за матчем в текстовой онлайн-трансляции. Она состоится в
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