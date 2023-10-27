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Заря — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря — Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 28 октября
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"Полещуки" на удивление хорошо играют в дебютном сезоне УПЛ, что позволяет им сейчас бороться за чемпионство. Но смогут ли они одолеть на выезде голодных к победам луганчан?
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Поединок "Заря" — "Полесье" состоится в субботу, 28 октября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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