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"Ничья не устроит ни нас, ни Днепр-1": Максим Задерака высказался перед дерби

Премьер-лига
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Максим Задерака высказал свои мысли по поводу игры с Днепр-1

"Ничья не устроит ни нас, ни Днепр-1": Максим Задерака высказался перед дерби

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня пройдет матч 12 тура УПЛ "Кривбасс" - "Днепр-1" и полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о подготовке к дерби:

Мысли сугубо положительные. Футбол строго наказывает за самоуверенность и поверхностное отношение к противникам, независимо от их статуса и текущего места в таблице. Мы должны оставаться командой, которая максимально отрабатывает на всех участках поля. Важный фактор - амбиции двух самодостаточных клубов, у каждого из которых максимальные цели на сезон. Ничья до игры, на мой взгляд, не устроит ни нас, ни СК "Днепр-1", поэтому будет тяжелая игра.

Напомним, сайт UA-футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака
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Источник:
ФК Кривбас

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