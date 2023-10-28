"Ничья не устроит ни нас, ни Днепр-1": Максим Задерака высказался перед дерби

Сегодня пройдет матч 12 тура УПЛ "Кривбасс" - "Днепр-1" и полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о подготовке к дерби:

Мысли сугубо положительные. Футбол строго наказывает за самоуверенность и поверхностное отношение к противникам, независимо от их статуса и текущего места в таблице. Мы должны оставаться командой, которая максимально отрабатывает на всех участках поля. Важный фактор - амбиции двух самодостаточных клубов, у каждого из которых максимальные цели на сезон. Ничья до игры, на мой взгляд, не устроит ни нас, ни СК "Днепр-1", поэтому будет тяжелая игра.