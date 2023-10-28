Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Очень интригующее противостояние. Обе команды набрали приличный ход, что обещает нам бескомпромиссный футбол. К тому же – это областное дерби, что само по себе придает изюминку борьбе.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28-го октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

УПЛ. 12-й тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Дмитрий Панчишин (Харьков)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube