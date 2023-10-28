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Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривбасс - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Очень интригующее противостояние. Обе команды набрали приличный ход, что обещает нам бескомпромиссный футбол. К тому же – это областное дерби, что само по себе придает изюминку борьбе.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28-го октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

УПЛ. 12-й тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Дмитрий Панчишин (Харьков)

"Кривбасс" 13:00 "Днепр-1"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube

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