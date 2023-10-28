Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Очень интригующее противостояние. Обе команды набрали приличный ход, что обещает нам бескомпромиссный футбол. К тому же – это областное дерби, что само по себе придает изюминку борьбе.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28-го октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.
УПЛ. 12-й тур
Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле — Дмитрий Панчишин (Харьков)
"Кривбасс" 13:00 "Днепр-1"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube
Популярное сейчас
- Ассист Малиновского, наезд Клоппа на Дешама, интерес Барсы к Цыганкову. Главные новости за 27 октября
- Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона
- Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата
- "Суркис знает о моей кандидатуре, все может быть", - Алиев признался, что хотел бы в будущем возглавить Динамо
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль