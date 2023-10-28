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Колос – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Колос – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" находится в непонятном состоянии – то ли это кризис, то ли нет… Результаты – неоднозначны, тогда как у "Колоса" явно есть проблемы с атакой. Какая из команд сможет скрыть свои слабые стороны и использовать сильные? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28-го октября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в том числе – на MEGOGO.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

28 октября 2023. Ковалевка, “Колос”

“Колос” 15:00 “Динамо” Киев

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

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